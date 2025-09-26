Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi ở Gia Lai: Khởi tố 84 đối tượng

Ngày 26/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 84 đối tượng liên quan đến vụ đột kích 4 tụ điểm ma túy tại phường Diên Hồng.

Trong đó 4 đối tượng bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 đối tượng bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và 78 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Gia Lai đột kích, bắt quả tang nhiều nam nữ đang sử dụng ma túy trong các tụ điểm trá hình (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, 65 đối tượng còn lại trong vụ án, Công an tỉnh Gia Lai đã lập hồ sơ xử lý hành chính và giao về cho công an các xã, phường quản lý, giáo dục.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, trong các đối tượng bị khởi tố có Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, là chủ quán bar S.) là người được biết đến với vai trò chủ quán karaoke, chuyên tổ chức cho khách sử dụng trái phép chất ma túy tại nhiều tụ điểm.

Năm 2019, Lâm đã bị Công an tỉnh Gia Lai và Công an thành phố Pleiku (cũ) xử lý hành chính về hành vi hoạt động quá giờ, để người khác sử dụng ma túy trong quán và mua bán khí cười.

Một số đối tượng bị bắt trong vụ án (Ảnh: Chí Anh).

Như Dân trí thông tin, ngày 15/9, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã đột kích vào một quán karaoke và 3 nhà nghỉ, cùng thuộc phường Diên Hồng và phát hiện 148 nam, nữ có hành vi tổ chức, sử dụng ma túy.

Các địa điểm trên mặc dù đăng ký kinh doanh karaoke nhưng phòng hát lại lắp đặt thêm giường, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các dân chơi.