25 người tổ chức "tiệc ma túy" trong quán karaoke

Ngày 1/11, Công an xã Mỹ Thuận (tỉnh An Giang) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình giữ hình sự 6 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi), Đào Văn Hoán (38 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (23 tuổi), Lê Văn Vinh (20 tuổi), Lê Minh Nhựt và Tăng Văn Lộc (cùng 21 tuổi).

Trước đó, rạng sáng 30/10, Công an xã Mỹ Thuận bất ngờ kiểm tra quán karaoke Ngọc Anh thuộc tổ 20, khu phố Thị Tứ, xã Mỹ Thuận, phát hiện 25 thanh niên gồm cả nam lẫn nữ đang “bay lắc”, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong 2 phòng hát VIP.

Các đối tượng bị bắt quả tang có hộ khẩu tại nhiều tỉnh, thành như An Giang, Cần Thơ, Hải Phòng, Cà Mau, Đồng Tháp…

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 21 bịch nhựa chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, các bịch ni lông chứa viên nén màu vàng và đỏ, đĩa sứ có bám chất bột màu trắng, một ống hút cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và một bật lửa.

Kết quả test nhanh, 24/25 đối tượng dương tính với ma túy loại ketamin.