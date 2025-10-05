Nhóm thanh niên mang kiếm vào quán karaoke ở Đà Nẵng để trả thù

Ngày 5/10, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt tạm giam Phạm Như Nghiêm (32 tuổi), Nguyễn Đức Khánh (29 tuổi), Trần Quốc Toản (27 tuổi) và Lê Giao Hữu Triều (19 tuổi), cùng trú thành phố Đà Nẵng, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Theo công an, khuya 18/5, Nghiêm cùng nhóm bạn nhậu ở quán karaoke D.B. (phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng). Trong lúc uống bia, anh này mâu thuẫn với Trần Quốc Việt trong việc mời bia qua lại với nhau.

Các bị can liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi bỏ về khoảng 20 phút, Nghiêm cùng Toản, Triều và Khánh mang theo kiếm Nhật và dao tự chế quay lại quán, xông vào tấn công Việt và nhóm bạn cũ. Vụ ẩu đả khiến 2 người bị thương.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng điều tra.