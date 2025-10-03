Phát hiện 100 người dương tính với ma túy trong nhà nghỉ, quán karaoke

Ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các xã, phường, đã kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

Từ ngày 15 đến 30/9, cảnh sát đã kiểm tra 24 quán karaoke, 2 cơ sở massage, 1 khách sạn, 5 nhà nghỉ và phát hiện 100 người dương tính với ma túy. Cảnh sát đã khởi tố 46 đối tượng.

Công an Quảng Ngãi đột kích một quán karaoke (Ảnh: Công an Quảng Ngãi).

Trong đó nổi lên là vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại karaoke Venus (phường Nghĩa Lộ). Ngày 15/9, công an đột kích địa điểm này, phát hiện 79 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong số này có nhiều đối tượng là người ở các tỉnh, thành khác.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 35 bị can để điều tra về tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an Quảng Ngãi, đây là một trong những vụ sử dụng trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết tình trạng các quán karaoke, nhà nghỉ biến tướng thành điểm “bay lắc” đã đến mức báo động. Lực lượng công an sẽ tiếp tục mở rộng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Cảnh sát khuyến cáo các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, massage... tuyệt đối không chứa chấp, tiếp tay cho các hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Các cơ sở cần lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống kiểm soát ra vào và thường xuyên giám sát, kịp thời báo cáo cho công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy.