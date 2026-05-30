Bắt giữ đối tượng vận chuyển 50 bánh ma túy, rút dao chém công an

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La mới phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Thào Lệnh (SN 1990, trú tại bản Sầm Nưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp, với tổng khối lượng hơn 23kg; 1 dao nhọn.

Trước đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới tổ công tác của Công an tỉnh Sơn La phát hiện một nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy nên đã triển khai lực lượng để kiểm tra.

Đối tượng Thào Lệnh cùng tang vật (Ảnh: Công an Sơn La).

Khi phát hiện lực lượng chức năng nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy Thào Lệnh đã rút dao chém một cán bộ Công an tỉnh Sơn La bị thương.

Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được đối tượng.

Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để, theo quy định của pháp luật.