Bắt hai đối tượng vận chuyển 60.000 viên hồng phiến qua biên giới ở Sơn La

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 60.000 viên hồng phiến từ ngoại biên vào địa bàn xã Lóng Sập, sau đó vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.

Mùa A Cú và Thào Thị Ly tại công an (Ảnh: Công an Sơn La).

Vào ngày 19/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và Công an xã Lóng Sập bắt quả tang Mùa A Cú (40 tuổi) và Thào Thị Ly (38 tuổi, trú tại xã Lóng Sập) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên hồng phiến, 2 xe máy cùng một số vật chứng có liên quan.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.