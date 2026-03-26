Xem lực lượng chức năng siết vòng vây, tóm gọn 2 đối tượng chở ma túy

Chiều 26/3, tin từ Chi cục Hải quan khu vực IX, đơn vị đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị triệt phá đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Khoảng 20h45 ngày 23/3, tại thôn Tân Trung, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị, lực lượng phối hợp đã bao vây ô tô biển kiểm soát 74A-204.21, bắt giữ Hồ Ngọc Hoàng và Dương Hồng Ngọc (cùng SN 2003, trú tại xã Cửa Tùng, Quảng Trị).

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 7 túi nilon chứa khoảng 7kg tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá.

Theo Chi cục Hải quan khu vực IX, trước đó đơn vị thu thập nguồn tin về nhóm đối tượng ở các xã Gio Linh, Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thường xuyên lên biên giới nhận ma túy nên đã xác lập chuyên án mang bí số MT268 để phối hợp đấu tranh.

Lực lượng chức năng bao vây ô tô, tóm gọn 2 đối tượng vận chuyển ma túy (Video: Cơ quan chức năng cung cấp).

Toàn bộ tang vật và đối tượng liên quan đến đường dây ma túy nêu trên đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh, mở rộng.