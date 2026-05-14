Triệt phá 2 đường dây buôn ma túy từ Tam giác vàng về Thanh Hóa
(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép hàng chục kilogam ma túy.
Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng của đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đấu tranh, triệt phá 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hơn 23kg ma túy và tiền chất ma túy các loại cùng 1 khẩu súng.
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã lợi dụng xe khách, shipper để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam giác vàng (vùng rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar) và Thủ đô Viêng Chăn (Lào) về tỉnh Hủa Phăn. Ma túy sau khi tập kết ở Hủa Phăn sẽ được tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Ghi nhận thành tích xuất sắc trên, ngày 13/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và hiệu quả trong công tác phối hợp quốc tế đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia.
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ tháng 9/2025 đến nay, thông qua công tác phối hợp, đơn vị này cùng Công an tỉnh Hủa Phăn đã xác lập nhiều chuyên án, triệt phá 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Công an đồng thời làm rõ 14 vụ, bắt giữ 19 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Thanh Hóa.