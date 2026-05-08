Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc mua bán trái phép chất ma túy

Qua công tác đấu tranh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ một người nước ngoài có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Trước đó, vào ngày 27/3, đơn vị này tiếp nhận vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra ngày 25/3, tại thôn Kéo Kham, xã Đồng Đăng, do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chuyển đến theo thẩm quyền.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, mở rộng.

Đối tượng Lu ZhiShen tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Qua đó xác định đối tượng liên quan là Lu ZhiShen (SN 1968), tại Quảng Tây, Trung Quốc.

Tang vật thu giữ ban đầu gồm một gói heroin có khối lượng gần 24gam, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan.

Cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại phố Kim Đồng, thôn Dây Thép, xã Đồng Đăng.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 4 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 1,2kg cùng một túi nilon chứa ma túy có khối lượng hơn 362gam và một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị để mua ma túy, sau đó cất giấu tại nơi ở nhằm chia nhỏ, vận chuyển về nước tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án từ tàng trữ trái phép chất ma túy sang mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can đối với Lu ZhiShen về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Vụ án đang tiếp tục được Công an Lạng Sơn điều tra.