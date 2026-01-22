Bắt giữ đối tượng cho vay tín dụng đen với lãi suất đến 243%/năm

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án đấu tranh với hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn phường Móng Cái 2.

Trương Văn Minh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Móng Cái 2 bắt giữ Trương Văn Minh (SN 1995, trú tại khu Trần Phú 2, phường Móng Cái 1; nơi ở thôn Trung, phường Móng Cái 2).

Theo điều tra, Minh cho vay tiền dưới hình thức “vay bát họ”. Người vay phải trả góp cả gốc và lãi trong thời gian từ 30 đến 40 ngày, với mức lãi từ 5.000 đến 6.700 đồng/triệu đồng/ngày.

Mức lãi suất này tương đương từ 182,5% đến 243,3% mỗi năm. Trường hợp người vay không có khả năng trả nợ, Minh yêu cầu tiếp tục vay “bát họ” mới để trừ khoản nợ cũ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong năm 2025, Minh đã cho nhiều người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Móng Cái (cũ) vay tiền, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.