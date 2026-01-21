Khởi tố 4 thanh niên vô cớ đánh đập, làm nhục người đi đường

Ngày 21/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hoàng Duy Khoa (2008), Phan Vũ Phong (SN 2009, cùng trú tại xã Nà Hang), Nguyễn Anh Duy (SN 2009, trú tại xã Hồng Thái) và Nguyễn Thanh Tâm (SN 2008, trú tại xã Côn Lôn).

Bốn đối tượng trên bị khởi tố về các hành vi: cố ý gây thương tích; bắt, giữ người trái pháp luật; làm nhục người khác và cướp tài sản.

Bốn đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, vào rạng sáng 17/11/2025, trên quốc lộ 2C thuộc thôn 5, xã Nà Hang, nhóm thanh, thiếu niên do Hoàng Duy Khoa cầm đầu đã cùng nhau thống nhất nếu đi đường gặp người lạ sẽ chặn đánh để dằn mặt.

Khi đi đến khu vực quảng trường xã Nà Hang, nhóm của Khoa gặp 4 thanh niên ở xã Bình An trên đường, đã chặn xe, đuổi đánh sau đó khống chế, ép 2 nạn nhân ngồi lên xe máy, đưa lên Thuỷ điện Tuyên Quang thuộc thôn 2, xã Nà Hang.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục đánh, sử dụng điếu thuốc lá đang cháy dở bắt bị hại ngậm vào mồm và dí điếu thuốc lá vào mặt bị hại.

Sau đó, Hoàng Duy Khoa yêu cầu một bị hại cởi hết quần áo để tập thể dục theo yêu cầu của mình, còn Nguyễn Anh Duy và Nguyễn Thanh Tâm kiểm tra túi balo của bị hại, chiếm đoạt 2 lít xăng mà các nạn nhân mang theo khi đi đường.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mặc dù các đối tượng phạm tội có tuổi đời còn rất trẻ nhưng hành vi thể hiện rõ sự côn đồ, liều lĩnh, ngông cuồng, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.