Bắt kẻ lừa bán máy xúc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Tây Ninh

Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thái Bình (39 tuổi, quê Đồng Tháp; tạm trú xã Bình Lợi, TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tây Ninh) phát hiện Bình có dấu hiệu lợi dụng không gian mạng để nhận tiền đặt cọc bán máy xúc, phà, ghe… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Bình bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ về hành vi lừa đảo qua mạng (Ảnh: T.N.).

Lúc 17h30 ngày 15/1, tại nhà trọ thuộc xã Bình Lợi (TPHCM), lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp với chính quyền địa phương bắt giữ Bình. Tang vật thu giữ gồm: 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng, 5 SIM, một xe máy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại cơ quan công an, Bình thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, người đàn ông này đăng tải bài viết, hình ảnh, rao bán máy xúc, ghe… giá rẻ lên các tài khoản mạng xã hội để thu hút người mua.

Khi có người liên hệ, Bình đề nghị kết bạn qua Zalo để thỏa thuận giá cả và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc. Ngay sau khi nhận tiền, Bình chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2025 đến nay, Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố. Vụ việc được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.