Sang Campuchia trốn truy nã, nam thanh niên bị bắt khi vừa về nước

Ngày 21/1, Công an xã Phước Thạnh (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Trần Văn Hoài (19 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoài bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Theo hồ sơ vụ việc, vào ngày 14/1/2025, Hoài thực hiện vụ trộm cắp xe máy và xe đạp của người dân tại ấp Chánh, xã Phước Thạnh. Sau khi gây án, người này đã bỏ trốn sang Campuchia nhằm tránh bị cơ quan chức năng xử lý.

Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Hoài.

Sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia, Hoài bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay khi vừa đặt chân về Việt Nam. Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.