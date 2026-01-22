Bốn bị cáo trong vụ buôn bán gần 5.000 bao thuốc lá lậu lĩnh án

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Các bị cáo gồm Vũ Văn Thắng, Nguyễn Đăng Long, Vũ Văn Thành và Nguyễn Ngọc Tân.

Theo cáo trạng, từ tháng 4 đến ngày 30/5/2025, Vũ Văn Thắng đã mua tổng cộng 4.770 bao thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất, không đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam. Sau đó, Thắng nhiều lần bán số thuốc lá này cho Nguyễn Đăng Long và một số người khác để kiếm lời.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Đỗ Mạnh Tuấn).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Thắng được Vũ Văn Thành giúp sức trong việc mua thuốc lá từ khu vực phao vàng vùng biển Trà Cổ. Đồng thời, Thắng thuê Nguyễn Ngọc Tân vận chuyển thuốc lá bằng đường biển và đường bộ về phòng trọ để cất giấu.

Nguyễn Đăng Long sau khi mua 3.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu của Thắng đã mang về nơi ở cất giữ. Mục đích của Long là bán lại số thuốc lá này cho người khác nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 28/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phòng trọ của Vũ Văn Thắng, phát hiện và thu giữ 1.420 bao thuốc lá nhập lậu. Ngày 30/5/2025, Nguyễn Đăng Long ra đầu thú và tự nguyện giao nộp 3.300 bao thuốc lá.

Kết luận giám định xác định toàn bộ 4.770 bao thuốc lá bị thu giữ đều là hàng cấm. Số hàng này không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Thắng 8 năm 6 tháng tù về tội Buôn bán hàng cấm. Nguyễn Đăng Long và Vũ Văn Thành cùng bị tuyên phạt 24 tháng tù giam về cùng tội danh.

Nguyễn Ngọc Tân bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội Vận chuyển hàng cấm, cho hưởng án treo theo quy định pháp luật. Ngoài ra, tòa quyết định tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhập lậu và sung công quỹ nhà nước các phương tiện, tài sản liên quan.