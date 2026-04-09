Bắt đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Chí (SN 1983, trú tại thôn 8, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố các quyết định đối với Nguyễn Thị Chí (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, công an tiếp nhận tố giác của bà T.T.A.T. (thôn Trung, xã Vĩnh Thành, Phú Thọ). Theo tố giác, ngày 28/5/2024, ông K.D.D. (chồng bà T.) điều khiển ô tô gây tai nạn giao thông, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Trong quá trình vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, vào tháng 10/2024, bà T. liên hệ với Chí nhờ “lo việc”, nhằm giảm nhẹ trách nhiệm cho chồng.

Dù không có chức năng, quyền hạn và không có mối quan hệ với những người tiến hành tố tụng, bà Chí vẫn đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có khả năng can thiệp vào quá trình giải quyết vụ án.

Người phụ nữ này hứa hẹn có thể “chạy án”, giúp chuyển đổi lỗi, giảm trách nhiệm pháp lý và tác động để doanh nghiệp bảo hiểm tham gia bồi thường.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn, gia đình ông D. chuyển tổng số tiền 580 triệu đồng cho bà Chí. Sau khi nhận tiền, bà Chí chỉ sử dụng 30 triệu đồng thuê luật sư, hơn 50 triệu đồng bồi thường thiệt hại và án phí, còn gần 500 triệu đồng chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khi vụ án được xét xử, ông D. vẫn bị tuyên phạt 4 năm tù nên gia đình bà T. yêu cầu trả lại tiền nhưng bà Chí không thực hiện.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức “chạy án”, “lo lót”, “xin xỏ”. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, không những không giải quyết được vấn đề mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Khi có vướng mắc liên quan đến pháp luật, người dân cần liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định, tránh trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo.