Bộ Công an phá đường dây “chạy án” dùng AI cắt ghép ảnh lãnh đạo

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây lừa đảo “chạy án” bằng thủ đoạn sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh với lãnh đạo cấp cao, đăng tải trên Facebook để tạo niềm tin, qua đó chiếm đoạt tài sản của bị hại là người thân của đối tượng trong vụ án mại dâm.

Từ vụ mại dâm tại 2 cơ sở massage ở Nha Trang

Theo Cục Cảnh sát hình sự, vụ việc bắt nguồn từ quá trình điều tra một vụ “chạy án” liên quan đến 2 cơ sở massage ở Khánh Hòa.

Sau thời gian xác minh, khoảng 15h30 ngày 3/7/2025, tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra cơ sở massage Quinter tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở massage Quốc tế tại số 9 Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang, phát hiện tại hai cơ sở đang tổ chức hoạt động mại dâm.

Cơ sở massage Quinter, phường Nha Trang (Ảnh: CAND).

Cục Cảnh sát hình sự thông tin, 2 cơ sở này luôn có khoảng 60 nhân viên massage (kỹ thuật viên) hoạt động mại dâm trá hình (dưới hình thức dịch vụ massage) 24/24h, với hàng trăm lượt mua, bán dâm mỗi ngày.

Các nữ nhân viên được tuyển lựa, phỏng vấn, yêu cầu “bắt mắt”, trong đó có người từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Ngoài ra, để thu hút khách, hai cơ sở còn chi hoa hồng cho lái xe taxi, hướng dẫn viên du lịch… khi đưa khách đến sử dụng dịch vụ.

Riêng cơ sở massage Quinter có gần 170 phòng ngủ, kèm các hạng mục như trung tâm hội nghị tiệc cưới, khu spa, bể bơi vô cực, 50 phòng ngâm tắm dược liệu, hơn 20 phòng karaoke… và được biết đến như một tổ hợp dịch vụ, nổi bật với hệ thống massage.

Ngày 13/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh Chứa mại dâm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Hoàng Thành và Công ty Quốc tế; đồng thời khởi tố 27 bị can có liên quan, trong đó có bị can L.T.Q.

Dùng ảnh ghép “khoe quan hệ”, nhận tiền “chạy án”

Cuối tháng 12/2025, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.Đ (44 tuổi, trú tại phường Nha Trang, Khánh Hòa) - chồng của bị can L.T.Q - về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 4 tỷ đồng.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo Cục, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên tự nhận có quan hệ với “người có tầm ảnh hưởng”, sử dụng hình ảnh được cắt ghép bằng công nghệ AI để tạo ảnh chụp cùng lãnh đạo cấp cao rồi đăng tải trên Facebook.

Bằng cách “đánh bóng tên tuổi”, tạo dựng niềm tin, nhóm này tiếp cận bị hại và nhận “chạy án” cho người thân của họ, sau đó chiếm đoạt số tiền lớn.

Trước tính chất phức tạp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ nhóm đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dung và Trần Thanh Danh (Ảnh: CAND).

Cục Cảnh sát hình sự sau đó xác định Nguyễn Thụy Saly (38 tuổi, trú tại chung cư Hà Đô, phường Thới An, TPHCM) được xác định là đối tượng cầm đầu. Saly không có nghề nghiệp ổn định, làm tự do nhưng thường “khoe” có nhiều tiền, nhà lớn, có resort; đồng thời “tự giới thiệu” làm ở Văn phòng Chính phủ, là cháu họ của lãnh đạo cấp cao.

Đáng chú ý, trên Facebook, đối tượng đăng hình chụp với các lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp lớn… nhằm khiến bị hại tin tưởng, trong đó có anh N.V.Đ..

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, thông qua mối quan hệ quen biết, anh Đ. được Trương Chí Thành (40 tuổi, trú tại khu phố Tân Xuân, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Dung (36 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai) giới thiệu gặp Saly và Trần Thanh Danh (43 tuổi, trú tại phường Gò Vấp, TPHCM).

Sau nhiều lần gặp gỡ, anh Đ. chuyển khoản 4 tỷ đồng cho Saly và đồng phạm để nhờ “chạy án” cho vợ là L.T.Q..

Tuy nhiên, chờ mãi không thấy vợ được thả, anh Đ. liên lạc và chỉ nhận lời hứa. Khi biết bị lừa, anh làm đơn gửi cơ quan công an.

Căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Nguyễn Thụy Saly, Trương Chí Thành, Nguyễn Thị Thùy Dung, Trần Thanh Danh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý lo lắng của gia đình người đang bị điều tra, đưa thông tin gian dối về “mối quan hệ” với người có chức vụ, quyền hạn thuộc cơ quan tiến hành tố tụng để hứa hẹn “xin tại ngoại”, “xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”, “xin trắng án”… rồi chiếm đoạt tiền.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử đều thực hiện theo quy định pháp luật, không cá nhân nào có quyền can thiệp trái pháp luật vào quá trình giải quyết vụ án hình sự. Người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước các lời hứa “chạy án”.

Ngoài thủ đoạn trên, cơ quan công an cho biết nhóm này còn có hành vi lừa đảo qua nhiều hình thức như “xin” visa du lịch châu Âu, mua nhà ở xã hội, xin cấp “sổ đỏ”, cấp phép xây dựng… Cục Cảnh sát hình sự đề nghị người dân nếu là bị hại trong các vụ việc liên quan, đến trình báo tại địa chỉ số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.