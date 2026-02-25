Chiêu trò chiếm đoạt hàng trăm triệu của cựu nhân viên tài chính ở Lâm Đồng

Ngày 25/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Phú (SN 1990, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của công an, Nguyễn Hữu Phú từng làm việc tại một công ty tài chính nên nắm rõ quy trình, thủ tục cho vay tín dụng qua hệ thống phần mềm của công ty.

Sau khi nghỉ việc, người này tiếp tục đăng thông tin lên mạng xã hội với nội dung hỗ trợ liên quan đến vấn đề vay, tất toán tín dụng… tiếp cận người có nhu cầu.

Nguyễn Hữu Phú bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Khi khách hàng đặt niềm tin, chuyển tiền để Phú đóng lãi suất, tất toán khoản vay, người này chiếm đoạt tiền để sử dụng mục đích chi tiêu cá nhân.

Phú được xác định là trực tiếp thao tác trên điện thoại của khách hàng, sử dụng thông tin cá nhân của họ để lập tài khoản ngân hàng mới, thực hiện thủ tục vay tiền. Khi tiền được ngân hàng giải ngân cho khách hàng, Phú chuyển một phần sang tài khoản của mình rồi chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hữu Phú chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của khách hàng từ các hành vi nêu trên.