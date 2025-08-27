Bao vây, bắt giữ tội phạm bỏ trốn về quê thăm người yêu

Chiều 27/8, lãnh đạo Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thi hành lệnh bắt bị can Thái Viễn Thông (SN 1990, thường trú tại xã Bình An, tỉnh Gia Lai) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 20/4, Thông cùng đồng bọn dùng hung khí đánh nhau với người khác trong một quán karaoke tại xã Bà Điểm, TPHCM. Sau đó, Thông bỏ trốn nên Công an TPHCM ra quyết định truy tìm.

Bị can Thái Viễn Thông bị bắt giữ (Ảnh: Công an xã Tây Sơn).

Ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can về tội danh trên.

Đến chiều 26/8, Công an xã Tây Sơn (Gia Lai) phát hiện Thông đến nhà người yêu tại thôn 2, xã Tây Sơn nên đã phối hợp với Công an TPHCM tổ chức kiểm tra địa điểm trên.

Bị phát hiện, Thông leo hàng rào chạy trốn nhưng lực lượng chức năng đã bao vây, khống chế bắt giữ được đối tượng. Hiện bị can Thông được di lý về Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.