Bắt giữ người phụ nữ 35 năm trốn truy nã về tội mua bán người

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Nguyễn Thị Lan (54 tuổi, quê ở huyện Nam Sách) là đối tượng bị Công an tỉnh này ra quyết định truy nã ngày 24/10/1990 về tội Mua bán người.

Nguyễn Thị Lan tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, ngay sau khi đưa thành công một số nạn nhân là người quen biết trong xã bán sang Trung Quốc, Nguyễn Thị Lan bỏ trốn sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 17/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng Lan tại TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh để xử lý theo quy định.