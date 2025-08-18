Bắt nghi phạm gây rối ở cơ sở cai nghiện chém cán bộ công an

Khoảng 9h30 ngày 17/8, 4 người đi taxi mang theo băng rôn, khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh (phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng) gây rối trật tự công cộng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Phạm Văn Thắng (45 tuổi) làm nhiệm vụ bảo vệ đã yêu cầu nhóm này chấm dứt hành vi vi phạm, rời khỏi khu vực, nhưng bị chống đối, chửi bới.

Nhóm đối tượng sau đó bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến anh Thắng bị trọng thương, đứt lìa ngón cái bàn tay phải. Nạn nhân được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, chỉ đạo lực lượng bắt giữ một nghi phạm là Phạm Văn Trường (32 tuổi, trú xã Việt Khê) và truy bắt những người còn lại.

Tại bệnh viện, anh Thắng đã được phẫu thuật chắp nối ngón tay. Các bác sĩ cho biết sức khỏe nạn nhân tạm thời ổn định nhưng vết thương phức tạp, cần theo dõi thêm.

Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương.

Trung tâm cai nghiện Gia Minh được chuyển giao cho Công an TP Hải Phòng quản lý từ tháng 3.