Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Ngày 26/10, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Công an phường Gia Viên vừa ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo qua mạng nhằm vào người cao tuổi.

Trước đó, ngày 24.10, bà P.T.N. (SN 1957, trú tại phường Gia Viên) đến trụ sở công an trong trạng thái hoảng loạn. Bà cho biết có người gọi điện tự xưng là điều tra viên công an, cáo buộc bà làm thất lạc giấy tờ cá nhân khiến tội phạm ma túy và rửa tiền lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Bà N. trình báo tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Người này dọa bà P.T.N. liên quan đến đường dây phạm tội và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu không hợp tác. Đối tượng yêu cầu bà chuyển 10 triệu đồng “đặt cọc” để chứng minh vô tội.

Do nhớ lại trước đó từng được Công an phường Gia Viên tuyên truyền về các chiêu trò lừa đảo qua mạng, bà P.T.N. đã đến trình báo. Sau khi được cán bộ công an phân tích, bà nhận ra mình suýt bị lừa và không thực hiện việc chuyển tiền.

Công an thành phố cảnh báo người dân tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi có nghi ngờ.