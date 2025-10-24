Campuchia tăng cường truy quét các mạng lưới lừa đảo trực tuyến

Cảnh sát hộ tống những người Hàn Quốc bị trục xuất tại sân bay quốc tế Incheon do nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố vào ngày 23/10, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm lừa đảo trực tuyến, buôn người và các hành vi phạm tội trực tuyến khác đã đe dọa đến sự an toàn, nhân phẩm và phúc lợi của người dân.

Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, nước này đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm và đưa nghi phạm ra trước công lý.

"Trong 2 năm qua, Campuchia đã tăng cường các hoạt động trên toàn quốc để xác định, điều tra và triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến. Những nỗ lực này bao gồm việc tăng cường và thực thi luật chống buôn người, tội phạm mạng, gian lận và rửa tiền”, Bộ Ngoại giao Campuchia nêu rõ.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết chính phủ đã thực hiện các biện pháp hành chính quyết liệt, bao gồm việc thu hồi 120 giấy phép kinh doanh, đình chỉ hơn 1.000 trang web liên quan đến cờ bạc và đóng băng các tài khoản ngân hàng bất hợp pháp có liên quan đến các âm mưu lừa đảo trực tuyến.

"Các cơ quan thực thi pháp luật Campuchia đã tiến hành nhiều chiến dịch có mục tiêu trên khắp đất nước. Những hành động này đã dẫn đến việc đóng cửa nhiều khu phức hợp bất hợp pháp, bắt giữ hàng trăm nghi phạm, đồng thời giải cứu, bảo vệ các nạn nhân bị lừa đảo trực tuyến ở Campuchia và nước ngoài", Bộ Ngoại giao Campuchia nêu rõ.

Theo tuyên bố, Campuchia đang thành lập lực lượng đặc nhiệm tội phạm mạng quốc gia, nâng cao năng lực giám định kỹ thuật số và hợp tác với tất cả các đối tác để tăng cường thực thi pháp luật xuyên biên giới và quản trị mạng.

"Những kết quả này nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Campuchia trong việc xóa bỏ tội phạm trực tuyến, bảo vệ tính toàn vẹn kỹ thuật số và thúc đẩy một không gian mạng khu vực an toàn hơn", tuyên bố cho biết thêm.

Tuyên bố khẳng định Campuchia tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác khu vực và quốc tế, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN, thông qua các cuộc điều tra chung, chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ pháp lý lẫn nhau.

"Những mối quan hệ đối tác này đã mang lại những kết quả cụ thể như ngăn chặn các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, truy tố thành công các đối tượng tội phạm có tổ chức và đưa các nạn nhân nước ngoài về nước", Bộ Ngoại giao Campuchia nhấn mạnh.

Theo Ủy ban đặc biệt của Campuchia về Chống lừa đảo trực tuyến, Campuchia đã bắt giữ tổng cộng 3.455 nghi phạm lừa đảo trực tuyến với 20 quốc tịch trong 4 tháng qua.