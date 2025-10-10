Cụ bà 80 tuổi ở Hải Phòng thoát bẫy lừa đảo của công an rởm

Ngày 10/10, Công an Hải Phòng thông tin, sáng 9/10, Công an xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Công an xã Yết Kiêu tuyên truyền, hướng dẫn bà M. nhận diện thủ đoạn lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 8h cùng ngày, bà Phạm Thị M. (SN 1945, trú thôn Lương Xá, xã Yết Kiêu) nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã Yết Kiêu và Công an Hà Nội. Chúng thông báo bà đang nợ ngân hàng hơn 38 triệu đồng và có liên quan đến một vụ án.

Các đối tượng yêu cầu bà M. nhanh chóng đến ngân hàng rút toàn bộ tiền trong tài khoản và chuyển vào số tài khoản do chúng chỉ định. Tin lời, bà M. trên đường đi đã ghé UBND xã Yết Kiêu để hỏi và nhờ hỗ trợ.

Lúc này, Tổ phòng chống tội phạm Công an xã Yết Kiêu đang làm việc tại trụ sở đã tiếp nhận thông tin, kịp thời giải thích, hướng dẫn bà M. không thực hiện theo yêu cầu của nhóm đối tượng.

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và trách nhiệm, Công an xã Yết Kiêu đã ngăn chặn vụ việc, giúp người dân không bị mất tài sản, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Công an xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP hay chuyển tiền cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi có yêu cầu làm việc, công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc thông báo trực tiếp qua lực lượng an ninh cơ sở.

Người dân khi phát hiện trường hợp nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.