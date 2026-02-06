Kế hoạch tinh vi của nhóm nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Nghi phạm chọn thời điểm nhạy cảm

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin công khai về việc bắt giữ Phạm Anh Tài (SN 1990, còn gọi Tài “Đen”) và Lê Văn Ân (SN 1993), cùng trú tỉnh Quảng Ngãi, là các đối tượng gây ra vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, Gia Lai) xảy ra ngày 19/1.

Theo điều tra, khoảng 15h50 ngày 19/1, có 2 đối tượng nam thanh niên mang theo súng xông vào Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú), uy hiếp nhân viên và khách hàng, cướp đi số tiền hơn 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Phạm Anh Tài (còn gọi là Tài "Đen") là đối tượng đặc biệt nguy hiểm (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sau khi gây án, 2 đối tượng trốn vào TPHCM để tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó đối tượng Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như không có chuyện gì xảy ra. Riêng Tài “Đen” tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp ngân hàng. Đáng chú ý, Tài “Đen” còn khai nhận hành vi giết người xảy ra năm 2018 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), nay là tỉnh Quảng Ngãi.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, thông tin vụ án xảy ra tại khu vực trung tâm, đông dân cư, vào thời điểm nhạy cảm, các đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng, thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (thứ 2 từ phải qua) cùng lãnh đạo Công an TPHCM, Gia Lai kiểm tra tang vật liên quan đến vụ án cướp ngân hàng (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Từ khâu chuẩn bị gây án, thực hiện hành vi đến rút chạy và xóa dấu vết, các đối tượng đều tính toán rất kỹ, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Chỉ đạo chuyên án đã được thành lập, huy động lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an các địa phương như TPHCM, Gia Lai, Quảng Ngãi tham gia phá án. Hàng ngày, Ban chuyên án đều báo cáo tiến độ để kịp thời điều chỉnh phương án truy xét.

Lực lượng điều tra đã kết hợp biện pháp nghiệp vụ truyền thống với công nghệ hiện đại, đồng thời phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm, qua đó thu thập nhiều thông tin giá trị phục vụ phá án.

“Kết quả đạt được hôm nay là nhờ sự nỗ lực rất lớn của nhiều lực lượng. Có những ngày, cán bộ, chiến sĩ tham gia điều tra chỉ chợp mắt khoảng hai giờ, ăn vội ổ bánh mì để tiếp tục nhiệm vụ”, Thượng tướng Nguyễn Văn Long chia sẻ.

Tài “Đen” chuẩn bị 4 khẩu súng sẵn sàng chống trả

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Long, các nghi phạm đặc biệt nguy hiểm, mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả, buộc lực lượng chức năng phải thận trọng để bảo đảm an toàn cho cán bộ làm nhiệm vụ và người dân.

Trước khi bắt giữ đối tượng cầm đầu, Ban chuyên án đã phải khai thác thông tin từ khoảng 10 đối tượng liên quan. Tài “Đen” đặc biệt nguy hiểm, chuẩn bị 4 khẩu súng đã lên đạn, có nhiều đàn em thân tín và sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng.

Thông tin thêm tại buổi họp báo sáng 6/2, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đây là nhóm đối tượng truy nã lẩn trốn nhiều năm, có tính chất xảo quyệt, ma mãnh trong việc xóa dấu vết, sử dụng vũ khí quân dụng và sẵn sàng gây án nghiêm trọng.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu (Ảnh: Phạm Hoàng).

“Đây là vụ cướp ngân hàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh, lại diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói và khẳng định Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cao độ của lực lượng tham gia phá án, đồng thời khẳng định mọi hành vi phạm tội, dù manh động hay tinh vi đến đâu, đều không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.