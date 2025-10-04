Xe máy chạy lấn sang làn đường ngược chiều để vượt, lao vào ô tô tải

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/10 ở TPHCM.

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong (Video: CTV).

Vạch kẻ liền màu vàng trên đoạn đường trong video có vẻ như là vạch 1.2 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT. Đó là dạng vạch đơn, nét liền, dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường); xe không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Trong tình huống trên, người điều khiển xe máy vì nóng lòng muốn vượt xe cẩu phía trước nên đã chạy lấn sang làn ngược chiều ở đúng đoạn đường cong, tầm quan sát bị hạn chế, đúng lúc có ô tô tải đang đi tới. Không kịp xử lý, xe máy đã lao thẳng vào đầu ô tô và ngã ra đường cực kỳ nguy hiểm.

Về nguyên tắc, người điều khiển phương tiện chỉ được vượt khi có đủ điều kiện an toàn, như có đủ khoảng trống, không có biển báo cấm vượt, không phải đoạn đường khuất tầm nhìn như khúc cua, có chướng ngại vật, khi đường xấu trời mưa...

Khi có đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện cần chú ý sử dụng còi hoặc đèn để ra tín hiệu xin vượt. Khi vượt cần vượt dứt khoát và chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn, tránh di chuyển quá lâu trong khu vực điểm mù của xe khác.