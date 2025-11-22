Tình huống diễn ra vào ngày 21/11 trên đường Nguyễn Trãi (Bắc Ninh) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, trên đường có hai làn mỗi chiều, chiếc ô tô con màu đỏ chạy ở làn trong đã bị dồn ép xoay 180 độ, rơi vào thế "kẹp chả" giữa hai xe tải.

Rơi vào điểm mù, ô tô con bị kẹp chặt giữa hai xe tải (Video: Xuân Thắng).

Tình huống trên để lại bài học kinh nghiệm kiểu "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" mà nhiều người vẫn chủ quan xem nhẹ: Điểm mù của xe cỡ lớn.

Đó là một vài vị trí ở khu vực đầu xe, hai bên hông mà nếu có người hoặc xe khác đi vào thì tài xế không thể nhìn thấy, do đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với ô tô cỡ nhỏ.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: ST).

Ngày nay, nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm ở điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp được tài xế tránh nguy cơ tai nạn.

Khi quay đầu xe hoặc chuyển làn, tài xế phải giảm tốc độ và cẩn thận quan sát hai bên xe, hoặc thậm chí là quay đầu sang để liếc nhanh bên hông xe, tránh nguy cơ va chạm với các xe nhỏ hơn di chuyển bên cạnh.

Trong khi đó, các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.

Như trong tình huống trên, khi thấy đường phía trước bị bó hẹp, lẽ ra tài xế ô tô con nên phanh hẳn lại để nhường cho xe tải đi qua trước thì sẽ tránh được va chạm.