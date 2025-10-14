Xe máy đi ngược chiều "đốn ngã" xe máy khác vượt đèn đỏ

Tình huống diễn ra vào trưa 14/10 trên đường Tôn Thất Thuyết (Hà Nội).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại, xe máy chở hàng đã đi ngược chiều và băng sang đường khi đèn xanh, nhưng gặp một xe máy khác vượt đèn đỏ ở hướng cắt ngang, dẫn tới va chạm khiến cả hai bên ngã ra đường.

Xe máy đi ngược chiều đốn ngã xe máy vượt đèn đỏ (Video: Hoàng Minh).

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm đã bất tỉnh sau khi ngã ra đường, còn cô gái ngồi phía sau tự đứng lên được ngay sau va chạm.

Đối với cả lỗi đi xe máy ngược chiều và lỗi vượt đèn vàng, đèn đỏ, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nếu đi ngược chiều hoặc vượt đèn đỏ, đèn vàng gây tai nạn thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trên hết, việc đi ngược chiều và vượt đèn đỏ, đèn vàng rất dễ dẫn đến va chạm như trong clip trên, có thể gây chấn thương nguy hiểm đến tính mạng.

Tình huống trên cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc không đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe máy trong nội đô, nhiều người chủ quan cho rằng nếu chỉ đi tốc độ thấp thì không cần phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy nhiều tình huống va chạm ở tốc độ thấp cũng rất nguy hiểm, nếu người đi xe máy bị ngã đập đầu vào vật cứng, như mặt đường hoặc ô tô...

Với nhiều người trẻ, có rất nhiều lý do biện minh cho việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, như bất tiện, vướng víu, không thời trang, hỏng tóc... Tuy nhiên, tất cả các lý do đều khó được thông cảm, bởi trong mọi tình huống, yếu tố an toàn cần được ưu tiên hàng đầu.

Việc đội mũ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông cũng là quy định bắt buộc. Theo quy định tại Điều 33 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe, người được chở trên mô-tô hai bánh, mô-tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Về mức phạt, Nghị định 168 quy định phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với các hành vi sau:

- Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy", hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

- Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy", hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.