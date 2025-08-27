Xe hybrid trở thành "chìa khoá vàng" để ô tô Trung Quốc vào châu Âu

Nhằm bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong khu vực, đồng thời đáp trả việc các hãng xe Trung Quốc nhận trợ cấp lớn từ chính phủ, Liên minh châu Âu (EU) đã áp dụng mức thuế cao đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 10/2024.

Tuy nhiên, các hãng xe Trung Quốc đang tìm cách né thuế, bằng việc xây dựng nhà máy sản xuất tại EU và ít nhất là hiện tại, chuyển hướng tập trung sang xe hybrid.

Một số thương hiệu Trung Quốc bị áp thuế hơn 45% khi xuất khẩu xe điện sang EU (Ảnh minh hoạ: MG).

Xe hybrid nằm trong vùng “an toàn tương đối”, vì chỉ bị ảnh hưởng một phần bởi các mức thuế mới của EU. Cùng với việc chúng vẫn được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng, không bất ngờ khi các hãng xe Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu xe hybrid.

Một báo cáo gần đây của Dataforce cho thấy BYD đã nhập khoảng 20.000 xe hybrid cắm sạc (PHEV) vào EU trong nửa đầu năm nay, gấp hơn ba lần lượng xe nhập khẩu trong cả năm 2024. Thương hiệu MG cũng nhập khẩu nhiều xe PHEV trong 6 tháng đầu năm nay hơn cả năm trước. Trong khi đó, Lynk & Co ghi nhận lượng xe PHEV nhập khẩu vào châu Âu cao kỷ lục.

Sự chuyển hướng này rất có lợi cho các hãng xe Trung Quốc. Mỗi chiếc xe điện BYD bán tại Đức phải chịu thuế nhập khẩu cơ bản 10% và thêm 17% phụ phí, nâng tổng mức thuế lên 27%. Với mẫu Atto 3, thuế làm giá xe tăng thêm khoảng 10.000 euro. Trong khi đó, mẫu xe hybrid sạc điện BYD Seal U chỉ chịu 10% thuế, tương đương 3.999 euro trên mức giá khởi điểm 39.999 euro.

Tác động còn nặng nề hơn với SAIC, tập đoàn sở hữu thương hiệu MG. Xe điện của họ nhập khẩu vào EU phải chịu mức thuế cao nhất - 45,3%. Hệ quả là trong nửa đầu năm nay, doanh số xe điện của MG tại châu Âu giảm 60%, nhưng doanh số xe hybrid lại tăng, với các mẫu: MG HS, MG ZS và MG 3.

Ủy ban châu Âu (EC) được cho là đã nhận thấy "lỗ hổng" mà các hãng Trung Quốc đang khai thác, nhưng hiện không tỏ ra lo ngại. Thay vào đó, EU hy vọng có thể tìm được giải pháp thông qua đối thoại với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang khao khát mở rộng thị trường.