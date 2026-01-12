Tình huống diễn ra ở Tuyên Quang (Hà Giang cũ) vào ngày 10/1 và được camera hành trình của một ô tô khác ghi lại.

Va chạm đã khiến ô tô con bị hư hỏng phần đầu bên trái khá nghiêm trọng.

Ôm cua bất cẩn, ô tô con tự rước họa (Video: OFFB).

Khi tới các đoạn đường cong, đặc biệt là khúc cua gắt, tài xế nên giảm tốc độ, chạy đúng làn và chú ý quan sát để có thể kịp thời xử lý tình huống, tránh xảy ra va chạm.

"Trong tình huống này, nếu không đâm vào hông xe 16 chỗ thì nhiều khả năng ô tô con sẽ đâm trực diện xe có camera hành trình. Âu cũng là bài học cho các tài xế, nhất là khi quen đường rất dễ chủ quan", tài khoản Lê Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Nguyên Quân nêu ý kiến trong một nhóm về giao thông: "Đường đèo nhỏ, khi cua phải thì các tài xế thường có xu hướng lấy cua rộng qua bên trái. Nhưng như vậy rất nguy hiểm, dễ đâm đối đầu, vì đường cong khuất tầm nhìn.

Ở khúc cua trong clip, tôi không thấy vạch kẻ đường nên cho rằng khó phân định có lấn làn hay không. Tuy nhiên, với việc ô tô con đâm vào hông xe khách thì xác suất cao là "khó cãi", vì như vậy là xe khách đã qua gần hết khúc cua thì ô tô con mới lao vào".

Tài khoản Minh Quang đồng tình: "Đường không có vạch kẻ rõ ràng thì dễ là lỗi hỗn hợp, xe ai người nấy sửa, nhưng nếu tài xế xe con không chịu, đòi xe to bồi thường thì nhiều khả năng phải bồi thường ngược lại cho xe khách ấy".