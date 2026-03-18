VinFast VF 6 và VF 7 thế hệ mới bắt đầu sản xuất từ cuối năm nay

Trong một thông báo phát ra vào ngày 16/3, VinFast cho biết hãng dự kiến bắt đầu sản xuất VF 6 và VF 7 thế hệ tiếp theo trong nửa cuối năm nay.

Hai mẫu xe này sẽ được phát triển với mục tiêu tối ưu chi phí cấu phần. Điều này đạt được thông qua việc giảm độ phức tạp trong thiết kế và số lượng linh kiện, nhờ áp dụng nền tảng xe mới của VinFast cùng kiến trúc điện - điện tử (E/E) thế hệ tiếp theo.

VinFast VF 7 sắp có thế hệ mới tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Kiến trúc điện - điện tử (E/E) là một trong những kiến trúc mới trong ngành công nghiệp ô tô. Theo đó, toàn bộ xe được chia thành các vùng vật lý, mỗi vùng có bộ điều khiển riêng (Zone Controller) đảm nhận vai trò xử lý cơ bản. Từ đây, dữ liệu được truyền về máy tính trung tâm hiệu năng cao (HPC) qua Ethernet.

HPC sẽ nhận và xử lý dữ liệu sâu hơn, sau đó truyền thẳng quyết định tới các bộ phận chấp hành, không cần thông qua hệ thống ECU ở bộ phận khác. Nhìn chung, kiến trúc điện - điện tử tối ưu hơn về hệ thống dây dẫn, khả năng xử lý và chấp hành tín hiệu.

Trong dải sản phẩm của VinFast, Limo Green và VF MPV 7 là hai mẫu xe đầu tiên ứng dụng kiến trúc này.

VinFast VF 6 đạt doanh số 23.291 xe tại Việt Nam trong năm 2025 (Ảnh: VinFast).

VinFast chưa công bố hình ảnh hay những thay đổi trên VF 6 và VF 7 thế hệ mới. Tuy nhiên, trong Công báo Sở hữu công nghiệp tháng 7/2025 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đăng tải, một mẫu SUV lạ đã được VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng. Giới chuyên gia cho rằng đây có thể là bản nâng cấp của mẫu VF 6.

Đáng chú ý, phần đầu và gương chiếu hậu của mẫu SUV này có thiết kế khá giống VF 7. Trong khi đó, thân xe, từ ốp sườn cho đến hốc bánh, viền cửa kính, cánh gió nóc đều tương đồng với VF 6 hiện hành.

Bản thiết kế được cho là VinFast VF 6 thế hệ mới (Ảnh chụp màn hình).

Việc ra mắt thế hệ mới được kỳ vọng sẽ giúp VF 6 và VF 7 tiếp tục tăng trưởng về doanh số. Trong năm 2025, hãng xe Việt bán 23.291 chiếc VF 6 và 9.653 chiếc VF 7 tới tay khách hàng trong nước.

Trên toàn cầu, công ty đã bàn giao 96.919 ô tô điện trong năm 2025, tăng 102% so với năm 2024. Tổng doanh thu cả năm 2025 của VinFast đạt 90.427,6 tỷ đồng (tương đương gần 3,6 tỷ USD), tăng 105,4% so với năm 2024.