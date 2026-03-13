Gia đình lái Mercedes rong ruổi 4.000km và trải nghiệm "hố vôi" xe Đức cũ

Gia đình anh Phạm Ngọc Long, sống tại Lâm Đồng, vừa hoàn thành hành trình hơn 4.000km rong ruổi từ miền Trung ra miền Bắc. Anh khởi hành ngày 29/1 tại Lâm Đồng, dừng cắm trại ở Đắk Lắk, Hòn Cò (Quảng Trị), Quảng Ngãi và Huế.

Sau đó, anh tiếp tục lái xe về quê ở Hưng Yên, rồi đi Hạ Long, Bình Liêu (Quảng Ninh) và quay lại Hưng Yên, Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cuối cùng trở lại Lâm Đồng vào ngày 2/3. Hành trình kéo dài hơn 1 tháng.

Chuyến đi để lại cho anh nhiều kỷ niệm đẹp bởi những khoảnh khắc bên cạnh gia đình, đặc biệt là cậu con trai hơn 1 tuổi. Trong hình, anh Long và vợ con dừng chân tại Hòn Cò, một hòn đảo nhỏ, hoang sơ nằm gần bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Bình cũ (giờ là Quảng Trị).

"Chuyến đi của gia đình lần này khác biệt một chút vì mình có lắp sẵn một cái lều trên nóc xe. Đi đến đâu cũng không cần lo đặt phòng khách sạn. Vợ chồng mình sẽ lên bản đồ tìm kiếm nơi nào ô tô đến được, có cảnh đẹp và mở lều nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau đi tiếp", anh Long nói.

Quảng Ngãi là nơi khiến gia đình anh Long nhớ nhất. Anh kể: "Đêm đó gia đình cắm trại ở một đồng lúa. Buổi sáng hôm sau, hai cô chú ở ngay đó thấy gia đình cắm trại ở đây mới hỏi tại sao không vào nhà ngủ mà ngủ ngoài này. Còn cô chú nhà bên cạnh mời cả nhà mình ăn mì tôm.

Buổi tối đi ăn ở Quảng Ngãi, dù mình chỉ là khách vãng lai, mà họ mời hết món này đến món kia. Thậm chí họ còn giúp mua cháo và cho con mình ăn để hai vợ chồng ăn uống thoải mái. Người dân ở Quảng Ngãi thực sự khiến mình bất ngờ vì sự hiếu khách".

Đây cũng là chuyến đi dài nhất của anh Long với chiếc Mercedes-Benz GLK 250 đời 2013. Anh mua chiếc xe này cách đây 4 năm từ một đơn vị garage chuyên xe cũ ở TPHCM. Giá thời điểm đó là 760 triệu đồng. Hiện tại, giá của mẫu xe này trên thị trường thứ cấp đã dễ chịu hơn, trên dưới mức 500 triệu đồng tùy chất lượng còn lại.

Anh Ngọc Long thích Mercedes-Benz GLK bởi chất xe Đức, kiểu dáng SUV, không gian nội thất phù hợp gia đình và ít hỏng vặt so với các dòng Mercedes-Benz đời sâu.

Do là xe đã nhiều năm tuổi nên trước khi khởi hành, anh Long mang xe đi kiểm tra, bảo dưỡng để đảm bảo không phát sinh rủi ro trên hành trình. Đây là kinh nghiệm được chính anh rút ra trong chuyến đi nhiều năm trước.

"Khoảng 3-4 năm trước, mình cũng đi từ Lâm Đồng về quê Thái Bình cũ và Quảng Ninh. Lần đó, xe bị hỏng dây curoa. Mình mang xe tới garage thì họ không thay dây chính hãng mà lại thay một dây curoa khác ngắn hơn dây chuẩn một chút.

Mình không biết và cứ thế đi được hơn 1.000km, lúc đó đang ở Hạ Long (Quảng Ninh) thì gặp sự cố. Do dây ngắn nên nó kéo hỏng trục bơm nước làm mát khiến nước bị rò. Mình vẫn cố lái xe trở về nhà, vừa lái vừa kiểm tra nhiệt độ động cơ trên đồng hồ. Cuối cùng, xe phải "nằm garage" ngay ngày 30 Tết, và phải chờ đến mồng 3 Tết mới có thợ sửa", anh Long kể.

Anh Long cho biết: "Mọi người hay nói vui chơi xe Đức cũ là nhảy hố vôi, nhưng chiếc GLK này lành và ít hỏng vặt. Cộng đồng người dùng trong và ngoài nước đều đồng tình điều này".

Tuy nhiên, anh thừa nhận một chiếc xe 13 năm tuổi không tránh khỏi những hao mòn theo thời gian. Gần đây, anh thay van hằng nhiệt hết hơn 1 triệu đồng, một vài lần thay rô-tuyn. Chi phí mỗi lần thay nhớt và lọc nhớt định kỳ là hơn 2 triệu đồng.

Mercedes-Benz GLK đời này còn có hai "bệnh" khá điển hình. Thứ nhất, cánh cửa lái kêu cọt kẹt mỗi khi đóng mở. Tiếng kêu xuất phát từ bản lề của cửa lái. Và thứ hai, khoang đặt lốp dự phòng hay bị đọng nước. Anh Long vừa thay miếng cao su ở gần ty cốp nhưng không biết đã khắc phục hết vấn đề này hay chưa. Trước đây, thỉnh thoảng anh phải kiểm tra vị trí này và mở nút cao su ở sàn xe để tháo nước.

"Được một cái là phụ tùng xe Đức giờ đã rất nhiều trên thị trường, bao gồm phụ tùng OEM và phụ tùng chính hãng. Do đó, chi phí khi cần sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế cũng dễ chịu hơn", anh nói.

Anh Long không chọn chiếc GLK này vì logo Mercedes-Benz. "Với mức giá mình mua là 760 triệu đồng thì nó không còn "sang" nữa rồi, chỉ ngang với xe phổ thông Nhật, Hàn. Mình thích chiếc xe này vì cảm giác lái tốt. Hành trình vừa rồi, mình cảm nhận rất rõ điều đó ở những đoạn đèo dốc hay trên cao tốc", anh nói.

Mercedes-Benz GLK 250 đời 2013 sử dụng động cơ M274 I4 2.0L tăng áp, công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350Nm. Động cơ này gắn phổ biến trên các dòng xe C-Class, E-Class, GLC-Class.

Anh Long cho biết, xe ngốn khoảng 8,8 lít/100km khi đi đường trường và khoảng 10 lít/100km khi đi phố.

Với hành trình hơn 4.000km vừa rồi, chiếc xe của anh Long tiêu thụ tầm 8 triệu đồng chi phí nhiên liệu. Anh Long cảm thấy may mắn vì đã thực hiện chuyến đi sớm, vì anh ước tính với giá xăng như hiện tại, chi phí nhiên liệu có thể lên tới hơn 11 triệu đồng. Nếu cộng cả chi phí cầu đường, tổng chi phí có thể lên tới gần 15 triệu đồng.

Ảnh: NVCC