Loạt ô tô bán chạy tháng 2: Hơn nửa là xe điện, Xpander bất ngờ vắng bóng

Khác với tháng đầu năm, thị trường ô tô Việt Nam chỉ ghi nhận duy nhất một sản phẩm bán vượt mốc 2.000 xe trong tháng 2, đó chính là VinFast VF 3. So với kết quả bán hàng của tháng trước, doanh số của mẫu xe thuần điện này giảm tới 28,6%.

Dù sụt giảm tiêu thụ theo xu hướng chung, vẫn có tới 6 mẫu ô tô điện VinFast góp mặt trong danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường. Con số này nhiều hơn tháng trước nhờ sự hiện diện của mẫu VF MPV 7, và đây cũng là tháng đầu tiên sản phẩm này được bán ra thị trường.

Theo giới chuyên gia, các dòng xe điện VinFast vẫn duy trì được sức tiêu thụ tốt trong tháng 2, chủ yếu nhờ VinFast gia hạn chương trình miễn phí sạc đến năm 2029. Đây là lợi thế cạnh tranh chủ yếu của các sản phẩm thương hiệu Việt, bên cạnh ưu đãi miễn phí 100% lệ phí trước bạ theo chính sách của Nhà nước.

Cùng với sự xuất hiện của VinFast VF MPV 7, mẫu VF 7 cũng quay trở lại danh sách, và đáng chú ý nhất là sự hiện diện của Toyota Hilux. Dòng xe bán tải này được nâng cấp vào cuối tháng 1, ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục gần 900 xe trong tháng 2, lần đầu vượt qua Ford Ranger.

Tuy nhiên, mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong hút khách nhất tháng 2 vẫn là Mazda CX-5, nhờ ưu đãi giảm giá, đưa mức khởi điểm xuống dưới 700 triệu đồng tại đại lý. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander gây bất ngờ khi vắng mặt trong danh sách xe bán chạy, do doanh số giảm tới 72,6%, chỉ đạt 530 chiếc.

Ngoài Xpander, Mitsubishi Xforce và Ford Territory cũng không còn hiện diện trong bảng xếp hạng này. Dù vậy, xe Mỹ vẫn có hai đại diện tương tự xe Nhật, còn xe Việt chiếm tới 6 vị trí.