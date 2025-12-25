Xe tải đâm vào ô tô con trong tình huống tài xế nóng vội, vượt ẩu

Tình huống diễn ra vào ngày 24/12 ở Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, dù bị xe có camera hành trình che khuất tầm nhìn nhưng tài xế ô tô tải vẫn tăng ga lao vào giao lộ, dẫn tới va chạm với xe con.

Vì sự nóng vội, tài xế xe tải đã phạm sai lầm cơ bản là vượt khi bị khuất tầm nhìn (Video: Dương BN).

Về nguyên tắc an toàn, khi tầm nhìn bị che khuất, tài xế nên ngớt ga, rà phanh, đồng thời chú ý quan sát để phòng nguy cơ va chạm, thay vì tăng ga để cố vượt lên trước như tài xế xe tải trong clip.

"Kinh nghiệm của tôi là khi thấy đường phía trước có vẻ thoáng mà xe bên cạnh không đi nhanh thì thường là có chướng ngại vật, mình cũng phải rà phanh cảnh giác ngay, chứ lại tranh thủ lao lên là dễ thành "cảm tử". Cứ phải nhìn rõ ba bề bốn bên mới tự tin đạp ga", tài khoản Anh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Quang Tuấn nhận xét: "Chắc tài xế xe tải cũng chủ quan, mất tập trung chứ khi vượt lên là có thể thấy xe con rồi, lúc đó phanh vẫn kịp. Khả năng cao là tài xế lại đang mải nhìn điện thoại. Tôi thấy đây là vấn đề mà cảnh sát giao thông cần làm chặt. Hiện nay rất nhiều tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Camera AI nên tập trung xử lý lỗi này vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao".