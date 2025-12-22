Tình huống diễn ra vào ngày 20/12 trên đường Tố Hữu, phường Tân Uyên, TPHCM (thành Phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) và được camera giám sát của nhà dân ghi lại.

Xe ben lao như mất phanh, đâm ô tô tải đổ kềnh (Nguồn video: OFFB).

Hiện chưa rõ tình trạng thương vong cũng như nguyên nhân tai nạn. May mắn là một người điều khiển xe máy đi phía sau ô tô tải đã kịp thời chuyển hướng sang phải, không trở thành nạn nhân của xe ben.

Vạch kẻ liền song song trên đoạn đường trong clip có vẻ như là vạch 1.3 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2024/BGTVT. Vạch kẻ này có ý nghĩa phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), các phương tiện không được lấn làn, không được đè lên vạch vì không có tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn.

Nếu không phải vì lý do trục trặc kỹ thuật khiến tài xế không thể dừng xe thì việc xe ben vượt ở vị trí này là sai quy định.

"Nếu không phải tình huống mất phanh thì tài xế xe ben cần bị phạt và đền bù toàn bộ thiệt hại cho các xe kia. Không phải vơ đũa cả nắm nhưng thực tế là xe ben thường chạy bạt mạng rất nguy hiểm, nên mới hay được ví như "hung thần xa lộ". May mà xe máy né kịp", tài khoản Lê Linh bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Trung Hiếu cho rằng xe tải trắng đỗ bên đường cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến va chạm, bởi đường nhỏ hẹp, đỗ xe như vậy khiến đường chỉ còn một làn xe chạy.