Pha bẻ lái định mệnh, cứu xe con khỏi rơi vào thế "kẹp chả" giữa hai xe to

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 25/12 ở Vĩnh Phúc.

Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô con ghi lại, tài xế xe này vừa đánh lái chuyển sang làn khẩn cấp khi thấy ùn ứ phía trước thì xe phía sau lao tới, đâm sầm vào đuôi xe tải, vị trí mà chiếc ô tô con vừa rời khỏi.

Pha bẻ lái định mệnh, cứu ô tô con khỏi vụ tai nạn dồn toa (Video: Tiến Trần).

Hiện chưa rõ nguyên nhân sự việc cũng như tình trạng thương vong. Tình huống này khá giống tai nạn liên hoàn 7 ô tô khiến 2 người chết xảy ra trên quốc lộ 5 vào ngày 22/12. Trong vụ tai nạn đó, ô tô con không may bị vò nát vì kẹp giữa xe tải và xe container.

Còn với tình huống trong clip trên, tài xế xe có camera hành trình đã cực kỳ may mắn khi thoát được tai nạn. Sự việc cũng một lần nữa cho thấy nếu tuân thủ một số nguyên tắc an toàn thì tài xế có thể tránh việc trở thành nạn nhân trong các vụ tai nạn liên hoàn, hoặc giảm thiểu thiệt hại khi bị xe phía sau đâm dồn toa.

Thứ nhất là việc giữ khoảng cách an toàn để phòng tránh va chạm hoặc giảm thiệt hại trong trường hợp xe phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Thứ hai là mẹo chỉnh vô lăng chếch sang phải hoặc trái, tuỳ làn bên nào trống, để nhỡ có bị xe phía sau đâm đẩy lên thì cũng có cơ hội "thoát thân" sang làn bên cạnh, không bị ép vào thùng xe phía trước.

Thứ ba là nên hạn chế di chuyển quá gần các xe to. Việc này không dễ thực hiện khi đường đông và có quá nhiều xe to, nhưng nếu có thể, tài xế ô tô con vẫn nên hạn chế di chuyển quá gần các xe siêu trường, siêu trọng, để tránh rơi vào "điểm mù" của loại xe này. Đặc biệt, cần tránh chạy bám đuôi hoặc để loại xe này bám đuôi, vì xe to nặng sẽ không thể phanh dừng lập tức như xe con.

Cả khi lưu thông trên đường và khi dừng xe, tài xế nên thường xuyên liếc gương chiếu hậu để kiểm tra xe phía sau. Khi thấy xe lớn bám sát xe mình, nếu điều kiện cho phép thì hãy chủ động chuyển làn hoặc tăng tốc vượt lên để tạo khoảng cách an toàn.