Chuyên gia giải thích lời khuyên "lắc bình xăng" khi sử dụng xăng E10

Những ngày gần đây, các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan những video "lắc bình xăng ô tô" khi sử dụng xăng E10.

Nguồn cơn bắt đầu từ một đoạn phỏng vấn trên đài truyền hình, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM, khuyên người dùng nên "lắc bình xăng" trước khi khởi động xe.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM (Ảnh: NVCC).

Trả lời PV báo Dân trí, PGS.TS Đỗ Văn Dũng giải thích: "Lúc trả lời phỏng vấn, tôi khuyên lắc bình xăng là đang nói về xe máy. Ethanol có đặc tính hút nước. Hỗn hợp này sẽ lắng xuống đáy bình xăng, ngay tại vị trí bơm xăng. Hành động lắc bình xăng giúp hỗn hợp nhiên liệu được trộn đều.

Nếu xe máy để lâu hoặc vào sáng sớm, nếu không lắc bình xăng, động cơ sẽ khó nổ vì toàn cồn lẫn nước đi vào buồng đốt gây ướt bugi. Còn xe chạy thường xuyên thì không cần làm theo lời khuyên, do hơi ẩm chưa kịp xâm nhập".

"Lời khuyên tôi đưa ra là cho xe máy, không áp dụng với ô tô", ông nói. "Các video lắc bình xăng ô tô, thậm chí là xe tải, xe đầu kéo,... trên mạng xã hội thực chất mang mục đích câu view".

Trong trường hợp ô tô để lâu không dùng tới, vị chuyên gia khuyên người dùng nên cân nhắc sử dụng phụ gia ổn định nhiên liệu, đổ đầy bình xăng để đẩy hết không khí ra ngoài hoặc rút cạn bình xăng.

Ethanol trong xăng E10 có đặc tính "háo nước", sẽ hút nước từ không khí có sẵn trong bình xăng và thông qua van lưu thông bình xăng. Trong điều kiện lý tưởng, E10 chỉ chịu được khoảng 0,5% nước. Vượt quá ngưỡng này, xăng sẽ tách lớp. Lớp trên là xăng yếu (octane thấp), lớp dưới là hỗn hợp ethanol và nước.

Nước nặng hơn nên lắng xuống đáy bình xăng, đúng vị trí bơm hút nhiên liệu, gây han gỉ bình xăng hoặc gây hại tới bộ phận bơm xăng, khi sử dụng xe trở lại.

Tuy nhiên, ở đa số trường hợp, quá trình xăng E10 hút nước và tách lớp diễn ra khá chậm. Nếu để xe đứng im, không dùng đến trên 1-2 tháng, hiện tượng này mới đáng lo. Còn với xe sử dụng hằng ngày hoặc hằng tuần, lượng nhiên liệu thường được thay mới liên tục nên nguy cơ thấp hơn nhiều.