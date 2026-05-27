Thợ sửa xe máy: Xăng E10 là liều “thuốc xổ” với xe ít bảo dưỡng

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 RON 95 sẽ thay thế xăng khoáng RON 95 trên toàn quốc. Gần với mốc này, nhiều cây xăng đã chủ động chuyển đổi, phân phối chủng loại nhiên liệu mới tới lượng lớn người tiêu dùng.

Sau thời gian sử dụng ngắn, nhiều chủ xe phát hiện phương tiện có hiện tượng hụt ga, ì máy, khó đề và nhanh chóng kết luận “xăng E10 gây hỏng xe”.

Anh Xuân Hưởng, chủ một cơ sở sửa chữa mô tô tại Hà Nội ghi nhận lượng khách hàng gặp vấn đề trên phản ánh tới cửa hàng tăng lên trong vài ngày qua.

“Có khách hàng phản ánh với tôi rằng xe hôm trước vừa đổ xăng E10 thì hôm sau bị hụt ga, ì máy luôn. Nhưng xăng E10 để lâu mới có vấn đề, chứ làm gì đến mức chỉ sau một ngày đã gây tác động xấu”, anh Hưởng cho hay. Sau khi kiểm tra thực tế, cặn bẩn bám trong bình xăng và bơm xăng là tác nhân chính.

Cặn bẩn trong bình xăng của một chiếc mô tô bị phân rã sau khi tiếp xúc với xăng E10 (Ảnh: Motor Xuân Hưởng).

Lý giải theo góc độ kỹ thuật, anh Hưởng cho hay những cặn bẩn này đến từ đặc tính của xăng khoáng. Trong quá trình lưu trữ lâu ngày hoặc dưới nhiệt độ cao, các thành phần nhẹ trong xăng sẽ bay hơi, phần còn lại bị oxy hóa và tạo ra nhựa, cặn bẩn bám vào bình xăng, lọc xăng và kim phun.

Trong khi đó, xăng E10 chứa ethanol - loại cồn có tính tẩy rửa mạnh và phân rã cặn bẩn. Những xe đã lâu chưa bảo dưỡng kỹ hệ thống nhiên liệu (40.000km hoặc 2 năm trở lên) thì đáy bình xăng có thể đã đóng nhiều cặn bẩn nên khi đổ E10 vào, lượng cặn này bị bong ra, trôi lên bơm xăng gây nghẹt kim phun.

Khác với ô tô, kim phun của xe máy có lỗ phun cực nhỏ, nên cặn bẩn bám vào sẽ gây ra hiện tượng giảm áp bơm xăng, từ đó khiến xe hụt ga, giật cục, đốt nhiên liệu kém hơn.

“Mọi người hãy chịu khó bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ xe của mình trước khi đổ vạ cho xăng E10”, anh Hưởng chia sẻ và khuyến cáo người dùng.

Là một trong những người dùng mô tô trải nghiệm xăng E10 trong vài ngày qua, anh Lê Minh Huy (Hà Nội) cho biết: “Xe tôi mới bảo dưỡng sâu cách đây không lâu, những chi tiết như bơm xăng, kim phun, họng ga đều được vệ sinh kỹ càng nên không gặp hiện tượng hụt ga sau khi đổ xăng E10”.

Anh Huy đánh giá, so với xăng RON 95, xe sau khi đổ xăng E10 không bốc hơn, nhưng phản hồi tay ga nhạy hơn. Bên cạnh đó, “xe hao xăng hơn hẳn, khoảng 5% theo ước tính của tôi”, anh Huy chia sẻ.

Có thể thấy, việc vệ sinh hệ thống nhiên liệu là yếu tố quan trọng không chỉ với xe đời cũ mà cũng cần được lưu ý đối với các dòng xe đời mới khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Theo khuyến cáo từ các hãng xe, phần lớn ô tô và xe máy sản xuất từ năm 2011 trở về sau đều tương thích với loại nhiên liệu này.

Trong khi đó, các dòng xe máy đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí có thể phát sinh vấn đề khi dùng xăng E10. Nguyên nhân là nhiều mẫu xe sử dụng vật liệu ở bình xăng, ống dẫn nhiên liệu hoặc gioăng cao su không được thiết kế để tiếp xúc lâu dài với ethanol, dẫn tới nguy cơ lão hóa, ăn mòn hoặc giảm độ bền.

Dù vậy, người dùng vẫn có thể khắc phục bằng cách thay thế một số chi tiết trong hệ thống nhiên liệu bằng vật liệu tương thích với ethanol, đồng thời hiệu chỉnh lại bộ chế hòa khí để phù hợp với đặc tính của nhiên liệu mới. Bên cạnh đó, cần kiểm tra và vệ sinh định kỳ hệ thống nhiên liệu (bao gồm bình chứa), nhằm hạn chế cặn bẩn tích tụ, bảo đảm khả năng cung cấp nhiên liệu và vận hành ổn định của động cơ.