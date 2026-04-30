Hà Nội điều chỉnh quy định, cho phép xe bán tải hoạt động cả ngày

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 52 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01 về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn, với nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến phạm vi hoạt động, khung giờ lưu thông và thủ tục cấp phép.

Theo đó, nội dung được dư luận quan tâm nhất tại quyết định này là việc Hà Nội chính thức cho phép các loại ô tô tải pickup, xe bán tải, được hoạt động 24/24h, thay vì bị hạn chế và chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h hôm trước đến 6h hôm sau như trước đây.

Điều chỉnh này có hiệu lực từ ngày ban hành là 30/4. Ngoài nội dung sửa đổi liên quan đến xe bán tải, Quyết định 52 cũng cho phép một số phương tiện phục vụ xử lý sự cố hạ tầng, cứu hộ giao thông, nạo vét cống rãnh được hoạt động 24/24h khi có chấp thuận của Sở Xây dựng.

Đối với vận tải hành khách, xe trung chuyển được phép hoạt động 24/24h nhưng phải có phù hiệu do Sở Xây dựng cấp. Xe hợp đồng dưới 29 chỗ cũng được hoạt động không hạn chế thời gian. Trong khi đó, xe hợp đồng trên 29 chỗ và xe khách giường nằm chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Trường hợp lưu thông trong giờ cao điểm, các phương tiện này phải được Công an thành phố chấp thuận.

Theo quyết định mới, TP Hà Nội cũng cập nhật danh mục các tuyến đường thuộc khu vực hạn chế phương tiện giao thông.

Trong đó, Hà Nội bổ sung nhiều tuyến, đoạn đường quan trọng hạn chế phương tiện như: Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên đến Nguyễn Sơn; Ngọc Lâm, đoạn từ ngã ba Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ đến ngã tư Ngọc Lâm - Ngô Gia Khảm; Ngô Gia Khảm; Bắc Thăng Long - Vực Dê, đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Phương Trạch; Phương Trạch, đoạn từ Bắc Thăng Long - Vực Dê đến Hoàng Sa; Cổ Linh; Đàm Quang Trung; Huỳnh Tấn Phát, đoạn từ Cổ Linh đến Nguyễn Văn Linh; Tam Trinh, đoạn từ chợ đầu mối Đền Lừ đến Vành đai 3; Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Phạm Hùng đến nút giao đường 70, cùng các tuyến Thanh Lâm, CN3, CN4, CN5.

Về tổ chức giao thông, Hà Nội điều chỉnh chi tiết khung giờ hoạt động của nhiều loại phương tiện. Cụ thể, xe tải thông dụng có khối lượng toàn bộ dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

Nếu hoạt động trong giờ cao điểm, phương tiện phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản.

Đối với nhóm xe chuyên dùng như xe xi téc chở xăng dầu, xe chở khí, xe trộn bê tông, xe bơm bê tông, xe cần cẩu, xe quét đường, xe hút chất thải, xe chở bùn, xe chở thủy hải sản sống… chỉ được phép hoạt động trong khung giờ từ 21h hôm trước đến 6h hôm sau.

Trường hợp hoạt động ngoài khung giờ trên phải được Sở Xây dựng chấp thuận.

Riêng một số phương tiện phục vụ công ích như xe tưới cây, xe kiểm tra cầu cống, xe duy tu chiếu sáng… được hoạt động ngoài giờ cao điểm. Nếu hoạt động trong giờ cao điểm, các phương tiện này phải có chấp thuận của Sở Xây dựng. Xe chở rác được phép hoạt động từ 19h30 đến 6h sáng hôm sau.

Quyết định 52 cũng bổ sung quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận phương tiện hoạt động trong khu vực hạn chế.

Hồ sơ gồm văn bản đề nghị, đăng ký phương tiện, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hợp đồng vận chuyển hoặc phương án vận chuyển, cùng các tài liệu liên quan.

Thời gian giải quyết được rút ngắn còn tối đa 3 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, thành phố cũng điều chỉnh thẩm quyền cấp phép lưu hành đối với xe quá tải, quá khổ, xe bánh xích và xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; đồng thời quy định rõ việc chấp thuận cho các phương tiện tải trọng lớn hoạt động trong khu vực hạn chế theo lộ trình cụ thể.