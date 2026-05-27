Vì sao đóng kín nắp bình xăng, hơi nước vẫn xâm nhập gây tách lớp xăng E10?

Thông tin toàn bộ các cửa hàng xăng dầu phải chuyển sang kinh doanh xăng E10 (90% xăng khoáng và 10% ethanol) thay cho xăng RON 95 từ ngày 1/6 đang khiến nhiều người dân băn khoăn.

Một trong những lo ngại lớn là đặc tính "háo nước" của ethanol. Trong điều kiện lý tưởng, E10 chỉ chịu được khoảng 0,5% nước. Vượt quá ngưỡng này, xăng sẽ tách lớp. Lớp trên là xăng có chỉ số octane thấp hơn, lớp dưới là hỗn hợp ethanol và nước.

Nước nặng hơn nên lắng xuống đáy bình xăng, đúng vị trí bơm nhiên liệu hút xăng, gây han gỉ bình xăng bằng thép hoặc gây hại tới cụm bơm xăng khi sử dụng xe trở lại.

Nhiều người cho rằng bình xăng kín 100%, nhưng thực tế không phải vậy (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Có một thắc mắc phổ biến là bình xăng của ô tô đã đậy kín nắp, vậy hơi nước xâm nhập vào trong bằng cách nào?

Theo PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM, mặc dù bình xăng được thiết kế kín, nhưng không bao giờ kín tuyệt đối, bởi luôn có van thông hơi.

"Lỗ thở" đảm nhận vai trò duy trì hoạt động bình thường của hệ thống nhiên liệu và ngăn ngừa hư hỏng do chênh lệch áp suất.

"Nếu bình xăng kín tuyệt đối (không có lỗ thông hơi hoặc van thông hơi), áp suất không khí bên trong bình sẽ giảm mạnh, tạo ra chân không. Kết quả là áp suất bên ngoài (không khí xung quanh) lớn hơn áp suất bên trong bình, tạo ra lực cản rất mạnh, khiến xăng không thể chảy ra. Động cơ sẽ bị thiếu xăng và chết máy", vị chuyên gia lý giải.

Theo FleetRabbit, van thông hơi không hoạt động còn có thể làm móp méo bình xăng. Hiện tượng này giống như khi đổ nước vào ống hút, khi bịt đầu trên, nước sẽ ngừng chảy xuống. Nếu cố tình hút mạnh, ống hút sẽ biến dạng.

Cấu tạo bình xăng trên ô tô (Ảnh: Brixton).

Ban đầu, van thông hơi trên ô tô chỉ là một lỗ nhỏ trên nắp bình xăng. Hiện nay, hệ thống thông hơi bình nhiên liệu đã phức tạp hơn rất nhiều, tích hợp các cơ cấu kiểm soát bay hơi, quản lý áp suất và thu hồi hơi nhiên liệu.

"Xăng E10 chứa ethanol (10%) có tính hút ẩm rất mạnh. Khi nhiệt độ thay đổi (ban ngày nóng, ban đêm lạnh), không khí và xăng trong bình giãn nở và co lại, tạo ra hiện tượng "bình xăng hô hấp". Lúc co lại sẽ tạo áp suất âm nhẹ, hút không khí ẩm từ bên ngoài vào qua van thông hơi, khe nắp bình hoặc hệ thống EVAP (kiểm soát hơi xăng thoát ra môi trường)", PGS.TS. Đỗ Văn Dũng cho biết.

Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, quá trình xăng E10 hút nước và tách lớp diễn ra khá chậm. Nếu để xe đứng im, không dùng trong 1-2 tháng trở lên, hiện tượng này mới đáng lo. Còn với xe sử dụng hằng ngày hoặc hằng tuần, lượng nhiên liệu thường được thay mới liên tục nên nguy cơ thấp hơn nhiều.