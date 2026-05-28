Ô tô nổi đèn "cá vàng": Vẫn có thể đi tiếp hay phải gọi cứu hộ?

Khi nào ô tô sáng đèn “cá vàng”?

Đèn Check-Engine, hay còn gọi là đèn "cá vàng", sẽ bật sáng khi bộ điều khiển điện tử (ECU) phát hiện bất thường liên quan đến động cơ, khí thải, nhiên liệu, đánh lửa hoặc các cảm biến điều khiển vận hành. Đây là tính năng cảnh báo thuộc hệ thống tự chẩn đoán của ô tô.

Có 2 mức cảnh báo. Nếu đèn "cá vàng" sáng liên tục (không nhấp nháy) thì vẫn có thể lái xe đi tiếp, nhưng cần kiểm tra sớm để tìm nguyên nhân. Tuy nhiên, nếu xe rung giật mạnh, mất công suất, nóng máy hoặc xuất hiện thêm đèn cảnh báo màu đỏ, tài xế nên dừng xe ngay và gọi cứu hộ.

Nếu đèn "cá vàng" nhấp nháy liên tục thì có thể đang có lỗi nghiêm trọng, cần dừng xe sớm để tránh hư hỏng nặng, gây tốn kém.

Nếu đèn "cá vàng" bật sáng và nhấp nháy, tài xế nên dừng xe sớm để phòng nguy cơ hỏng hóc nặng (Ảnh: FIXD).

Ngoài đèn "cá vàng", người dùng ô tô cũng nên xem xét một số yếu tố khác, như tiếng động cơ hoặc màu khí xả.

Nếu động cơ vẫn nổ đều, không phát ra tiếng ồn bất thường hoặc rung giật, khí xả không có màu đen hay mùi khét, mức tiêu thụ nhiên liệu không tăng đột biến, xe không quá ì... thì tài xế vẫn còn đủ thời gian lái ô tô tới gara để kiểm tra lỗi.

Ngược lại, nếu đèn "cá vàng" xuất hiện cùng các dấu hiệu trên hoặc có thêm một đèn đỏ bật sáng, ví dụ đèn báo mất áp lực dầu động cơ, thì tài xế không nên cố khởi động lại xe và đi tiếp. Thay vào đó, nên gọi cứu hộ.

Các nguyên nhân phổ biến

Việc tài xế bỏ qua cảnh báo quá lâu có thể khiến một vấn đề nhỏ trở thành hỏng hóc lớn, dẫn tới chi phí sửa chữa tốn kém và nguy cơ ô tô nằm đường, vừa nguy hiểm vừa phiền phức.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến đèn báo lỗi động cơ bật sáng, trong đó có một số nguyên nhân phổ biến dưới đây.

Thứ nhất là nắp bình nhiên liệu (xăng, dầu) lỏng hoặc gioăng hở. Đây là nguyên nhân ít người nghĩ tới nhưng lại khá phổ biến, đặc biệt là với xe đời cũ. Dấu hiệu thường gặp là sau khi đổ xăng, xe vẫn hoạt động bình thường nhưng đèn "cá vàng" bật sáng. Bạn nên kiểm tra xem nắp bình nhiên liệu đã được vặn chặt chưa hoặc còn nguyên vẹn không.

Thứ hai là nhiên liệu kém chất lượng hoặc không đúng chỉ số octane. Dấu hiệu của việc này là xe ì, máy rung nhẹ và hao xăng hơn rõ rệt. Xe cần được chẩn đoán lỗi bằng máy và kiểm tra giá trị điều chỉnh nhiên liệu STFT (mức hiệu chỉnh nhiên liệu ngắn hạn) cùng LTFT (mức hiệu chỉnh nhiên liệu dài hạn được ECU lưu lại).

Thứ ba là bugi hoặc bô-bin đánh lửa yếu (đối với xe xăng). Đây là lỗi khá phổ biến ở xe đã chạy 40.000-100.000km tùy loại. Dấu hiệu là xe rung giật khi tăng tốc, động cơ nổ không đều hoặc khó nổ. Nếu bỏ qua lỗi này, xe có thể gặp những hỏng hóc nghiêm trọng hơn, chẳng hạn làm hỏng bộ chuyển đổi xúc tác.

Thứ tư là cảm biến oxy/cảm biến khí nạp bẩn hoặc hỏng, khiến hệ thống điều khiển động cơ (ECU) tính sai lượng nhiên liệu phun vào. Dấu hiệu nhận biết là xe hao nhiên liệu hơn bình thường, máy yếu, hụt ga, thậm chí chết máy. Trong đa số trường hợp, việc vệ sinh hoặc thay thế cảm biến sẽ khắc phục được vấn đề.

Thứ năm là trục trặc ở hệ thống khí thải/bộ chuyển đổi xúc tác. Lỗi này khá nặng và sửa chữa tốn kém, thường khiến đèn "cá vàng" nhấp nháy liên tục. Dấu hiệu nhận biết là xe ì rõ rệt và có mùi lạ ở ống xả.

Ngoài các lỗi kể trên, đèn Check-Engine còn có thể bật sáng do lỗi van tuần hoàn khí xả EGR, kim phun nhiên liệu bẩn, lỗi hệ thống sạc điện, lỗi van hằng nhiệt, cảm biến nhiệt độ nước làm mát, lỗi turbo...

Thực tế, nếu kim báo nhiệt độ động cơ vẫn ở mức bình thường, đèn cảnh báo áp suất dầu không bật sáng, xe không rung giật, không có tiếng động lạ hay mùi khét bất thường thì người dùng chưa cần quá hoảng hốt. Trong nhiều trường hợp, ô tô vẫn có thể tiếp tục di chuyển tới gara để kiểm tra bằng máy chẩn đoán chuyên dụng.

Tốt nhất ngay khi thấy đèn cá vàng, người dùng nên mang xe đến garage uy tín để kiểm tra bằng các máy quét chuyên dụng và khắc phục triệt để. Đồng thời, tài xế nên tự trang bị những kiến thức cơ bản để tránh việc lo lắng thái quá hoặc có thể xử lý sai khi gặp tình huống này.