Tình huống được cho là diễn ra vào tối 10/9 trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

"Tóm gọn" ô tô quay đầu trên đường cao tốc cực nguy hiểm (Video: Thanh Tùng/OFFB).

Đi quá lối ra hoặc đi nhầm đường là lý do được nhiều tài xế đưa ra để giải thích cho việc quay đầu xe trên đường cao tốc. Thay vì mất thêm chút thời gian đi tiếp tới lối ra phía trước để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, họ lựa chọn đánh cược mạng sống vào may rủi.

"Tôi nghĩ tài xế phạm lỗi này cần bị tịch thu bằng lái ít nhất vài năm và phải thi lại cho nhớ, chứ chỉ phạt tiền và cùng lắm là không được lái xe trong 6 tháng nếu bị trừ hết điểm như quy định hiện tại thì vẫn quá nhẹ, trong khi hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, và nếu xảy ra thường sẽ là tai nạn thảm khốc, vì trên đường cao tốc xe chạy rất nhanh, nhiều xe to", tài khoản Lê Hùng bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, nick Tiến Mạnh bình luận trong một nhóm về xe và giao thông: "Đường cao tốc mà không có dải phân cách cứng cũng nguy hiểm quá. Ngoài vấn đề ý thức tuân thủ luật giao thông của các tài xế, tôi nghĩ cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm; nếu có dải phân cách cứng thì tài xế muốn "quay xe" cũng phải cân nhắc nhiều hơn, vì mối nguy sẽ lớn hơn".

Về quy định pháp luật, người điều khiển ô tô quay đầu xe trên đường cao tốc có nguy cơ bị phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.