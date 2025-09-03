Ô tô dừng trên làn cho xe chạy tốc độ cao nhất để... thay lốp

Tình huống được cho là diễn ra vào sáng sớm ngày 3/9 trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hà Nam cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

Video cho thấy chiếc xe 7 chỗ đã dừng trên làn 1 (đường sát dải phân cách), với một chiếc vali được đặt ở phía sau, cách đuôi xe vài mét, để làm vật cảnh báo, trong khi tài xế thực hiện thay lốp dự phòng.

Ô tô dừng trên làn xe chạy tốc độ cao nhất để... thay lốp (Nguồn video: Hoàng Thắng/OFFB).

"Thật khó hiểu với tài xế này. Trừ khi nổ lốp thì xe mới không chạy được tiếp, chứ kiểu dừng xe ngay ngắn thế kia là lốp chỉ xịt, vẫn lết chậm vào lề được. Sao tài xế lại liều mạng thay lốp ngay trên làn xe chạy 120km/h như vậy? Vật cảnh báo thì đặt quá sát đuôi xe", tài khoản Hoàng Lâm bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Huy Hùng nêu ý kiến: "Có lẽ do tài xế sợ xe xịt lốp còn cố lăn bánh sẽ nát luôn lốp nên mới dừng luôn giữa đường như vậy. Đi một mình mà nhiều khi còn nhờ được người đi đường hỗ trợ đẩy xe vào lề, đằng này trên xe có chừng kia người mà không chịu di chuyển ô tô vào làn dừng khẩn cấp thì lạ thật".

Tài khoản Ngọc Sơn chia sẻ kinh nghiệm bản thân: "Có lần tôi đi trên cầu Thanh Trì, biết là xịt lốp rồi nhưng vẫn cố phải cố lết qua cầu mới dám dừng xe để thay. Vỡ tan quả lốp, nhưng trên cầu Thanh Trì toàn xe tải to chạy ầm ầm nên tôi không dám dừng luôn".

Về nguyên tắc, khi xe phải dừng khẩn cấp, vì gặp sự cố, tai nạn, hoặc hết xăng, việc đầu tiên tài xế cần làm là bật đèn cảnh báo nguy hiểm (đèn hazard), rồi cố gắng đưa xe vào trong làn dừng khẩn cấp. Trong trường hợp ô tô chết máy, nên cố gắng đẩy xe vào lề đường bên phải (nếu có thể).

Ngoài việc bật đèn khẩn cấp, cần đặt các vật dụng cảnh báo nguy hiểm, như tam giác phản quang, cọc tiêu hình nón... Nếu không mang sẵn những thứ này trên xe, có thể sử dụng cành cây lớn, đèn pin... để thu hút sự chú ý của các tài xế khác.

Các vật dụng cảnh báo nguy hiểm cần được đặt ở khoảng cách phù hợp, đủ xa để các xe có đủ thời gian giảm tốc độ và đánh lái tránh.

Về khoảng cách đặt vật cảnh báo an toàn, có thể tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2016/BGTVT.

Theo đó, với tốc độ trung bình của xe chạy trên đường là dưới 20km/h, khoảng cách phù hợp để đặt vật cảnh báo là dưới 50m.

Với tốc độ trung bình của xe chạy trên đường là 20-35km/h, khoảng cách phù hợp để đặt vật cảnh báo 50-100m.

Với tốc độ trung bình của xe chạy trên đường là 35-50km/h, khoảng cách phù hợp để đặt vật cảnh báo là 100-150m.

Với tốc độ trung bình của xe chạy trên đường là từ 50km/h trở lên (đường cao tốc, quốc lộ) thì khoảng cách từ nơi đặt biển đến chỗ nguy hiểm là 150-250m.

Bên cạnh đó, nếu có thể, hãy xếp các cọc tiêu hình nón tạo thành một barrier di động, để các xe khác không lao vào khu vực có xe gặp sự cố hoặc công trình đang thi công.