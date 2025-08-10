Tài xế bị cấm lái xe 3 tháng vì chạy quá 2,5 lần giới hạn tốc độ

Autobahn thường được nhiều người coi là “thiên đường tốc độ”, không có giới hạn, nhưng trên thực tế, nhiều đoạn đường có giới hạn tốc độ. Và một tài xế đã học được điều này theo cách khó chịu nhất: bị phạt.

Biển giới hạn tốc độ trên đường cao tốc Autobahn ở Đức (Ảnh: Carscoops).

Theo cơ quan chức năng Đức, một thiết bị giám sát tốc độ đặt trên đoạn cao tốc A2, thuộc khu vực giới hạn tốc độ gần Magdeburg, đã ghi nhận chiếc xe vi phạm. Cụ thể, thiết bị này "tóm gọn" một chiếc xe chạy tốc độ lên tới 321km/h trong khu vực có giới hạn tốc độ 120km/h, tức là vượt 201km/h so với quy định.

Đây là một mức vi phạm quá lớn, và cảnh sát cho biết tài xế đang phải đối mặt với khoản tiền phạt 900 euro (khoảng 27,5 triệu đồng). Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 2 điểm trên bằng lái và cấm lái xe trong 3 tháng.

Nhà chức trách công khai vụ việc nhằm nhắc nhở các tài xế rằng giới hạn tốc độ là để bảo vệ tất cả mọi người, giúp mọi người an toàn trên đường. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc tuân thủ luật giao thông sẽ giúp tài xế tránh bị phạt nặng, bị trừ điểm bằng lái và bị cấm lái xe.

Mặc dù thông cáo báo chí không tiết lộ chi tiết cụ thể, nhưng tờ Tagesschau của Đức cho biết người đàn ông này đang lái một chiếc Porsche Panamera. Không rõ là phiên bản nào, nhưng mẫu Panamera Turbo S E-Hybrid cao cấp nhất có công suất tổng cộng 771 mã lực và tốc độ tối đa 325km/h.

Điều thú vị là tờ báo này cũng nhắc đến vụ việc của một tài xế Bugatti từng chạy tới 417km/h trên cùng tuyến đường vào năm 2021. Khi đó, cơ quan chức năng đã điều tra xem người này có đua xe trái phép hay không. Tuy nhiên, cuộc điều tra đã khép lại vì không đủ cơ sở nghi ngờ có hành vi phạm tội.