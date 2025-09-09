Tình huống được cho là diễn ra vào tối 8/9 trên quốc lộ 1A đoạn qua gầm cầu Bồ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Có lẽ người đi bộ đã phán đoán sai tình huống, nghĩ rằng tài xế ô tô thấy mình sẽ chủ động đánh lái tránh từ xa, nhưng trời tối đã làm giảm khả năng quan sát của tài xế. Thấy ô tô vẫn lao đến, người đi bộ đã dừng khựng lại, khiến tình huống thêm nguy hiểm.

Người đi bộ "ú oà" ô tô trên quốc lộ giữa trời tối (Video: Xuân Trường/OFFB).

May mắn là tài xế ô tô có camera hành trình đã kiểm soát được tốc độ và kịp đạp phanh khi bất ngờ phát hiện người đi bộ đang lao sang đường nên không xảy ra tai nạn.

Đây là tình huống giao thông thường xảy ra ở khu vực quốc lộ, đường cao tốc chạy qua khu dân cư; vì muốn tiện cho bản thân và tiết kiệm thời gian, nhiều người đã liều mạng băng qua đường sai quy định, thay vì di chuyển tới nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ hoặc nơi có cầu vượt đi bộ để đảm bảo an toàn.

Việc này cực kỳ nguy hiểm, vì trên quốc lộ, đường cao tốc có dải phân cách cứng, ô tô có thể được phép chạy với tốc độ lên tới 90-120km/h. Cộng thêm điều kiện trời tối, tầm nhìn bị hạn chế, tài xế rất khó xử lý tình huống có chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, như người đi bộ băng sang đường trong clip trên.