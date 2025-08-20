Xe bán tải đi ngược chiều trên đường cao tốc, bị xe ben lớn ép chạy lùi

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 19/8 trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn gần lối ra Cẩm Khê (Phú Thọ).

Xe bán tải đi ngược chiều trên đường cao tốc, bị xe ben ép chạy lùi (Video: Mạnh Khang/OFFB).

Đi quá lối ra hoặc đi nhầm đường là lý do phổ biến nhất được các tài xế đưa ra cho các tình huống đi lùi và đi ngược chiều trên đường cao tốc. Việc này cực kỳ nguy hiểm, vì trên đường cao tốc, ô tô di chuyển với tốc độ cao, nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả khó lường.

Do đó, khi lưu thông trên đường cao tốc hoặc gần tới đường cao tốc, nếu không quen đường, các tài xế nên chủ động sử dụng các ứng dụng bản đồ để tránh tình trạng đi nhầm đường hoặc lỡ lối ra khỏi đường cao tốc. Nếu lỡ nhầm, nên chạy thẳng tới lối ra tiếp theo, thay vì sửa sai bằng một cái sai nghiêm trọng hơn là lái xe đi lùi hoặc ngược chiều trên đường cao tốc.

Ngoài việc đẩy bản thân và người khác vào nguy hiểm, người điều khiển ô tô quay đầu, đi ngược chiều hoặc đi lùi trên đường cao tốc còn phải đối diện với mức phạt khá nặng.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

"Khó hiểu thật, còn 800m là tới lối ra rồi sao còn cố quay đầu đi ngược chiều nhỉ, mà còn chọn làn tốc độ cao nhất để chạy ngược chiều thì quá sợ. Chỗ đó rất nhiều camera phạt nguội luôn. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm chứ đi cao tốc chạy 100km/h mà gặp xe đi ngược như vậy quá nguy hiểm", tài khoản Hoàng Bách nhận xét sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tài khoản Quang Dũng bổ sung: "Quá tùy tiện và liều mạng! Lỡ đi nhầm thì đi quá lên, cùng lắm là mất thêm 15 phút, chứ đi ngược chiều trên cao tốc như thế này vô cùng nguy hiểm. Tôi thấy các tài xế vi phạm lỗi này chỉ bị phạt hành chính thôi thì chưa đủ, mà nên bị tước bằng lái trong vài năm rồi thi lại cho nhớ".