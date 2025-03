SUV thuần điện của Toyota trình làng, dáng thể thao tham vọng hút giới trẻ

Hơn 2 năm kể từ màn trình làng sản phẩm ý tưởng bZ Compact SUV Concept, Toyota chính thức "vén màn" bản thương mại của nó mang tên C-HR+. Xe được định vị vào phân khúc SUV cỡ C, cạnh tranh với các đối thủ như Skoda Enyaq Coupe, Volkswagen ID.5 và Peugeot E-3008 (Ảnh: Toyota).

C-HR+ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Nhật Bản, hướng đến nhóm khách hàng trẻ bằng kiểu dáng SUV lai coupe và tạo hình góc cạnh, cá tính. Phần đầu "Hammerhead" (đầu cá mập) tương tự Camry thế hệ thứ 9, đặc biệt là dải đèn định vị ban ngày kiêm xi-nhan dạng móc câu kết nối thanh trang trí đen bóng. Tuy nhiên, đèn pha Bi-LED lại nằm tách biệt trong cụm khe dẫn gió, trong khi nửa dưới vốn thuộc về lưới tản nhiệt gần như kín kẽ hoàn toàn, chỉ chừa lại hốc gió trung tâm dạng ma trận (Ảnh: Toyota).

Tổ hợp đường gân cắt xẻ ở hông xe và trên ốp babule đen to bản đã được "tiết chế" so với bản concept, song vẫn đảm bảo yếu tố độc đáo và tối ưu tính khí động học. Đường chân kính chếch nhẹ lên trên ngay vị trí tay nắm cửa ẩn ở trụ C. Mui xe màu đen tương phản (Ảnh: Toyota).

Đứng ngoài xu hướng dời gương chiếu hậu xuống cánh cửa, Toyota tiếp tục gắn bộ phận này trên cột A và bổ sung ô kính nhỏ dọc rìa trên chân gương, hạn chế điểm mù cho người lái. Phiên bản cao nhất của C-HR+ được nâng đỡ bởi "bộ móng" đa chấu 20 inch, phay kim cương lạ mắt (Ảnh: Toyota).

Vẻ vuông vắn, sắc sảo tái xuất ở khu vực phía sau, gây chú ý với cụm đèn hậu LED vắt ngang cửa hậu và cản va tích hợp bộ khuếch tán không khí dày dặn. Nhà sản xuất trang bị tận hai cánh lướt gió, đồng thời loại bỏ cần gạt nước kính sau nhằm giảm hệ số cản gió đến mức tối thiểu, cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng của chiếc xe gầm cao (Ảnh: Toyota).

Với chiều dài x rộng x cao lần lượt đạt 4.520 x 1.870 x 1.595(mm) và chiều dài cơ sở 2.750mm, CH-R+ có phần nhỏ hơn các xe đồng hạng đến từ châu Âu. Nền tảng khung gầm e-TNGA dành riêng cho ô tô điện, khung xe được gia cường và hệ thống treo lẫn trợ lực điện tay lái mới cùng nhau gia tăng độ linh hoạt và ổn định của chiếc SUV trong quá trình vận hành (Ảnh: Toyota).

Không gian bên trong Toyota C-HR+ được bày trí theo lối tối giản vừa phải, không cực đoan đến mức gây khó chịu cho người dùng như nhiều mẫu xe "xanh" khác, thể hiện qua bộ núm xoay và phím tắt vật lý chỉnh điều hòa tự động hai vùng riêng biệt. Đối diện tài xế là vô-lăng ba chấu to bản với hàng loạt phím bấm và bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch đặt cao làm thay nhiệm vụ của màn hình HUD - tương tự "đàn anh" bZ4X hay sedan Prius (Ảnh: Toyota).

Người dùng sẽ điều khiển hầu hết tính năng của phương tiện thông qua màn hình cảm ứng 14 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Bản đồ có sẵn được thiết lập nhằm chủ động tính toán lộ trình phù hợp theo vị trí trạm sạc lẫn quãng đường ước tính còn lại. Ứng dụng MyToyota cho phép người dùng quản lý phương tiện từ xa trên thiết bị di động thông minh (Ảnh: Toyota).

Cụm "yên ngựa" được phân thành hai tầng: bên trên chứa cặp sạc không dây, núm xoay chuyển số điện tử và một số nút bấm điều khiển tính năng vận hành của xe; bên dưới chừa vừa một túi xách của phụ nữ và sở hữu cổng sạc USB-C và cổng 12V. Danh sách trang bị tiện nghi và an toàn chưa được công bố, nhưng có thể nhận ra một số chi tiết như: đèn viền nội thất, ghế trước chỉnh điện có sưởi ấm, dàn loa JBL cao cấp và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động kết hợp với camera 360 độ. Gói ADAS Toyota Safety Sense chắc chắn hiện diện trên mọi phiên bản dưới dạng tiêu chuẩn (Ảnh: Toyota).

Mặc cho mui xe vuốt dần về sau, Toyota vẫn tự tin khẳng định không gian hàng ghế sau của C-HR+ dư dả "vượt xa mong đợi về một mẫu SUV hạng C". Những tiện ích tại đây bao gồm cửa gió điều hòa, bệ tỳ tay trung tâm và hai cổng sạc USB-C có công suất đầu ra tối đa 60W, song chưa rõ hành khách có thể mở rộng độ ngả của tựa lưng hay không. Kính trần toàn cảnh khiến nội thất thêm thoáng đãng (Ảnh: Toyota).

Khoang hành lý tiêu chuẩn 416 lít không phải là điểm mạnh của xe mới nhất nhà Toyota nếu đặt cạnh Skoda Enyaq Coupe (570 lít) và Peugeot E-3008 (520 lít). Bù lại, người dùng có thể điều chỉnh chiều cao mặt sàn theo hai nấc, phù hợp với từng nhu cầu. Cốp đóng/mở bằng điện (Ảnh: Toyota).

Về vận hành, khách hàng có đến ba tùy chọn cấu hình: 165 mã lực hoặc 221 mã lực - phụ thuộc vào loại pin đi kèm - đối với bản dẫn động cầu trước, và 338 mã lực cho phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) - mạnh nhất dải sản phẩm ô tô Toyota phổ thông hiện hành tại châu Âu. Nhà sản xuất cho biết bản AWD có khả năng tăng tốc 0-100km/h chỉ trong 5,2 giây (Ảnh: Toyota).

Bộ pin 57,7kWh trên bản tiêu chuẩn và 77kWh của bản cao cấp đủ sức cho C-HR+ di chuyển 445-600km sau mỗi lần sạc đầy. Một điểm cộng cho chiếc xe gầm cao cỡ trung này là mức hỗ trợ công suất sạc AC tối đa 22kW - gấp 2-3 lần con số thường thấy trên xe phổ thông, rút ngắn thời gian sạc tại nhà. Công suất sạc DC giới hạn ở 150kW, đồng nghĩa với việc người dùng cần chờ ít nhất 30 phút để sạc 10-80%. Tính năng tự động làm mát/sưởi ấm pin đảm bảo tốc độ sạc ổn định trong cả điều kiện nhiệt độ không tối ưu (Ảnh: Toyota).

Toyota C-HR+ dự kiến ra mắt các thị trường trong khu vực châu Âu từ nửa sau năm 2025, gia nhập đội hình SUV thuần điện cùng Urban Cruiser (hạng B) và bZ4X (hạng D). Đáng chú ý, nhà sản xuất cam kết pin sẽ giữ được ít nhất 70% dung lượng sau 10 năm sử dụng, đồng thời cung cấp chính sách bảo hành 10 năm/1.000.000km cho riêng thành phần này. Hiện chưa rõ Toyota có kế hoạch phân phối C-HR+ bên ngoài "lục địa già" không (Ảnh: Toyota).