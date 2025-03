Hãng ô tô đầu tiên cán mốc xuất xưởng 700.000 xe tại Việt Nam

Ngày 19/3, Toyota đã chính thức xuất xưởng chiếc xe thứ 700.000 tại nhà máy Vĩnh Phúc. Cột mốc này đặc biệt quan trọng bởi 2025 là dịp kỷ niệm 30 năm hãng xe Nhật Bản có mặt tại Việt Nam, đồng thời trở thành thương hiệu đầu tiên cán mốc tổng sản lượng như trên.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 1996, nhà máy Toyota tại tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều bước phát triển. Sản lượng sản xuất trung bình từ 2 xe/ngày, tương đương 212 xe/năm, đến nay đã tăng lên trên 108 xe/ngày, tương đương khoảng 27.000 xe/năm.

Chiếc xe xuất xưởng thứ 700.000 của Toyota Việt Nam là mẫu Veloz Cross (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tháng 5/1999, Toyota là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 14001 về Hệ thống quản lý môi trường tại nhà máy và vẫn liên tục duy trì, cải tiến hệ thống đến nay.

Ngoài ra, Toyota Việt Nam cũng trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên ở nước ta có quy trình sản xuất hoàn chỉnh gồm 5 công đoạn là dập, hàn, sơn, lắp ráp và kiểm tra chất lượng khi chính thức đưa xưởng dập đi vào hoạt động vào năm 2003.

Nhân dịp này, Toyota Việt Nam trao tặng chiếc xe thứ 700.000 cho tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hiện tại, nhà máy của Toyota Việt Nam đang sản xuất và lắp ráp 5 mẫu xe gồm: Vios, Innova, Fortuner, Veloz Cross và Avanza Premio. Trong đó, Toyota Vios vẫn là sản phẩm chủ lực của hãng xe Nhật, thường xuyên lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Toyota Veloz Cross chưa thể cạnh tranh vị trí số 1 nhưng vẫn sở hữu tệp khách hàng đông đảo tại phân khúc MPV cỡ nhỏ. Trong cả năm 2024, mẫu xe này tiêu thụ được tổng cộng 8.341 chiếc, bán chạy hơn hầu hết các đối thủ.

Toyota Vios là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất năm 2024, với lũy kế doanh số đạt 14.210 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, Toyota còn triển khai dự án hỗ trợ cải tiến cho các doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, hãng xe Nhật Bản đã mở đường cho 13 nhà cung cấp thuần Việt tham gia vào chuỗi cung ứng, tổng linh phụ kiện nội địa hóa đạt gần 1.000 sản phẩm các loại.

Hãng cũng tiếp tục nỗ lực trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại thông qua những đóng góp tích cực trong lĩnh vực an toàn giao thông, môi trường, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội.

Một trong những hoạt động nổi bật là Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam, do báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn và giúp người tham gia giao thông hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.

Sau thành tựu trong lĩnh vực sản xuất, Toyota tiến tới việc trở thành thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam cán mốc doanh số bán hàng 1 triệu xe. Hiện tại, hãng xe Nhật đã phát triển hệ thống 86 đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền phủ khắp 49 tỉnh thành trên cả nước, với tổng lượt xe sử dụng dịch vụ chính hãng tích lũy đạt 20 triệu lượt.