Mercedes CLA bản thuần điện nặng hơn cả S-Class bản tiêu chuẩn

Hầu như ai cũng biết rằng xe điện rất nặng, nhưng việc mẫu CLA điện nặng hơn cả S-Class bản tiêu chuẩn vẫn là một thông tin bất ngờ. Cụ thể, mẫu Mercedes-Benz CLA 350 4Matic 2026 sử dụng công nghệ EQ vừa ra mắt thị trường châu Âu có trọng lượng 2.135kg.

Nó nặng hơn 65kg so với một chiếc S450 4Matic bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 6 xy-lanh bán tại châu Âu. Nó cũng nặng hơn 45kg so với bản trục cơ sở kéo dài tương ứng. Trong khi đó, mẫu S-Class bản trục cơ sở kéo dài nhỉnh hơn 56,6cm so với mẫu CLA.

Ở thế hệ thứ 3 vừa ra mắt, mẫu CLA sedan đã có cấu hình thuần điện (Ảnh: Mercedes-Benz).

CLA thế hệ mới là sedan nhỏ nhất trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz, nhưng không phải là một mẫu xe nhỏ trên thị trường. Với chiều dài 4,72m, nó chỉ ngắn hơn 2,8cm so với dòng C-Class.

Đáng chú ý, trọng lượng trên đã bao gồm tài xế nặng 68kg và hành lý 7kg. Với mẫu S-Class, trọng lượng trên cũng bao gồm bình nhiên liệu đầy 90%. Thương hiệu xe sang Đức sẽ vẫn bán xe CLA sử dụng động cơ đốt trong, nhưng thông số trọng lượng chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, với bộ pin 1.3kWh thay vì 85kWh của xe điện, bản mild-hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Dù nặng như vậy, nhưng mẫu CLA EV vẫn có phạm vi hoạt động ấn tượng. Phiên bản sử dụng hai mô-tơ điện đi được 771km sau mỗi lần sạc, theo tiêu chuẩn đường thử WLTP.

Mercedes cũng có kế hoạch ra bản sử dụng bộ pin nhỏ hơn tại một số thị trường, đó là pin lithium-iron-phosphate (LFP) có dung lượng 58kWh, dự kiến có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.

Ngoài ra, Mercedes cũng sẽ ra bản CLA Shooting Brake.

Siêu màn hình MBUX trên xe gồm một bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, một màn hình thông tin - giải trí 14 inch, và một màn hình 14 inch ở phía trước ghế phụ (Ảnh: Mercedes-Benz).

CLA thế hệ mới sử dụng thế hệ thứ tư của hệ thống thông tin - giải trí MBUX, cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) từ cả Microsoft và Google để tạo sự kết nối, tương tác giữa xe với tài xế.

Trước mắt, CLA 2026 có hai cấu hình chạy điện: CLA 250+ và CLA 350 4MATIC, cả hai đều dùng công nghệ EQ. Bản CLA 250+ được trang bị mô-tơ điện đặt phía trước, cho công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 335Nm. Cấu hình này cho xe khả năng tăng tốc 0-96km/h trong khoảng 6,6 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở 209km/h. Xe có phạm vi di chuyển 694-792km theo tiêu chuẩn WLTP.

Bản CLA 350 4MATIC được định vị là xe tính năng vận hành cao, với trang bị hai mô-tơ điện, cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 515Nm, chỉ mất 4,8 giây để tăng tốc lên 96km/h. Tốc độ tối đa giữ nguyên, nhưng phạm vi di chuyển giảm xuống 672-771km.