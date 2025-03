Đã có kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Công ty "Chị Em Rọt"

Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) là đơn vị kiểm nghiệm mẫu kẹo rau củ Kera do cơ quan chức năng ở TPHCM và Đắk Lắk lấy. Lãnh đạo Viện cho biết đến nay đã có kết quả kiểm nghiệm, kết quả này đã được trả về địa phương và gửi về Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế).

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu các địa phương kiểm tra kẹo rau củ Kera, sau khi sản phẩm này được quảng cáo ầm ĩ trên mạng xã hội, "1 viên tương đương một đĩa rau".

Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) xác nhận, trưa 20/3 đã nhận được báo cáo kết quả kiểm nghiệm mẫu kẹo rau củ Kera. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, công bố của đơn vị sản xuất về hàm lượng của các thành phần trong viên kẹo rau củ Kera cơ bản phù hợp với kết quả kiểm nghiệm.

"Tuy nhiên, sản phẩm quảng cáo "quá lố" khi nói "1 viên tương đương một đĩa rau", nguồn tin từ Cục an toàn Thực phẩm nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 20/3, đại diện Phòng Giám sát Ngộ độc Thực phẩm và Thông tin truyền thông, Sở An toàn Thực phẩm TPHCM cho biết: "Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành xử lý. Khi nào có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin".

Liên quan đến quảng cáo ầm ĩ của người nổi tiếng về kẹo rau củ Kera, Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cũng đã xin lỗi về việc quảng cáo quá mức công dụng của sản phẩm này.

Trước đó, sáng 14/3, Sở An toàn Thực phẩm TPHCM đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (địa chỉ 144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM).

Kẹo rau củ Kera gây ồn ào vì quảng cáo "1 viên kẹo tương đương một đĩa rau" (Ảnh chụp màn hình).

Việc kiểm tra nêu trên thực hiện theo công văn đề nghị của Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), sau khi thông tin ekip "Chị Em Rọt", Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo sản phẩm kẹo rau sai sự thật gây xôn xao, bức xúc dư luận.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã kiểm tra tại công ty sản xuất kẹo rau củ Kera ở Đắk Lắk (Công ty Cổ phần Asia Life), đồng thời lấy mẫu gửi kiểm nghiệm.

Ngoài lấy mẫu gửi kiểm nghiệm, lực lượng chức năng còn kiểm tra về hồ sơ pháp lý của Công ty Cổ phần Asia Life; điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị của công ty; quy trình sản xuất; truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, hồ sơ công bố đối với bao bì chứa đựng thực phẩm...

Cục An toàn Thực phẩm đã gửi công văn đến Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử; Cục Văn hóa Cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) đề nghị phối hợp kiểm tra và xử lý các vi phạm quảng cáo thực phẩm.

Theo TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), nội dung quảng cáo viên kẹo rau là quá đà. Theo khuyến cáo, trung bình mỗi người mỗi ngày cần ăn khoảng 300 gram rau xanh và 100 gram trái cây. Với 1 viên kẹo chất xơ như thế này, không thể đủ được nhu cầu chất xơ theo khuyến cáo.

Trước đó, sản phẩm viên kẹo rau củ ồn ào trên mạng xã hội vì hàng loạt người nổi tiếng quảng cáo về sản phẩm này, đặc biệt có người còn nhấn mạnh "một viên tương đương một đĩa rau".

Cộng đồng mạng tranh cãi gay gắt liên quan đến chất lượng và quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ trên các phiên livestream (phát trực tiếp) của tài khoản mạng xã hội Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs. Sản phẩm là sự kết hợp giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và cô gái "Kén Rau" - tức Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Ngày 4/3, một người tiêu dùng đăng tải video cho biết đã mang sản phẩm kẹo rau củ của Hoa hậu Thùy Tiên kết hợp với công ty của Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đi kiểm nghiệm tại Viện Đo lường Chất lượng Quốc gia. Kết quả cho thấy, 30 viên (tương đương một hộp) chỉ có hàm lượng chất xơ là 0,51 gram.