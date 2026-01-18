Sau tháng đầu bùng nổ doanh số, Destinator sắp “khan hàng” tại Việt Nam?

Mạng xã hội lan truyền thông tin Mitsubishi Destinator đang vướng phải một số thủ tục thông quan, nên sẽ khó có xe mới về đại lý trong tháng 1. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, do Destinator đang là một cái tên “hot”, khi bàn giao 2.377 chiếc ngay tháng đầu mở bán (tháng 12/2025).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội không xác nhận hay phủ nhận thông tin trên, chỉ cho biết hiện tại khách muốn mua Destinator sẽ phải ký hợp đồng đặt cọc, không có sẵn xe giao ngay. Thời gian bàn giao dự kiến là sau Tết Nguyên đán, tức là vào cuối tháng 2.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản, có giá bán lẻ đề xuất dao động 780-855 triệu đồng (Ảnh: Nhật Minh).

Tình hình này cũng diễn ra tại một số đại lý khác, có nơi chỉ còn đúng 1 xe màu đỏ và 1 xe màu đen có thể giao ngay trước Tết. Dường như mẫu C-SUV này đang rơi vào tình trạng “khan hàng” tại nước ta, sau khi bàn giao lượng lớn xe cho những khách hàng đặt cọc sớm.

Trên thực tế, một mẫu xe nhập khẩu thường bị giới hạn nguồn cung ở giai đoạn đầu mở bán. Do đó, việc Mitsubishi Destinator giao được gần 2.400 xe ngay trong tháng giới thiệu có thể xem là một nỗ lực lớn của nhà phân phối.

Mitsubishi Destinator sở hữu hàm lượng trang bị phù hợp với tầm tiền. Trên phiên bản cao cấp nhất, xe sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động (Ảnh: Nhật Minh).

Trong tháng đầu mở bán, Mitsubishi Destinator được áp dụng giá bán ưu đãi 739-808 triệu đồng, tức giảm 41-47 triệu đồng. Mức khởi điểm trên gần như thấp nhất phân khúc C-SUV, chỉ cao hơn Mazda CX-5 (được hãng ưu đãi giảm còn 709 triệu đồng).

Kết hợp với hiệu ứng sản phẩm mới, Mitsubishi Destinator thu về hơn 2.000 đơn đặt hàng chỉ sau 2 tuần mở bán. Lượng xe bàn giao trong tháng 12/2025 có thể chưa đáp ứng hết những khách hàng đặt cọc sớm, bởi có showroom đến giữa tháng 1 mới giao hết xe cho khách cũ.

Sang tháng đầu năm mới, Mitsubishi Destinator vẫn có ưu đãi từ nhà phân phối, nhưng không được giảm sâu như tháng trước. Cụ thể, hai phiên bản của mẫu C-SUV 7 chỗ này đều được giảm 35 triệu, hạ giá xuống 745-820 triệu đồng.